景文科大擁抱大新店 推動大學社會責任實踐計畫



(中央社訊息服務20170818 12:00:33)景文科技大學聯合耕莘健康管理專科學校與新店區公所為推動「大學社會責任實踐計畫」今天上午10時簽訂合作意向書（MOU），簽署儀式在景文科大設計館4樓國際會議廳舉行，由景文科大洪久賢校長、耕莘專校黃秉炘副校長以及新北市新店區區公所林煌源區長共同簽署；並邀請新店地區69里里長共同為這歷史性的一刻作見證。 洪校長久賢表示，景文科大將與新店區公所攜手推動「大新店永續環境再造」、「大新店智慧大學城」、「大新店人文關懷」，以及「大新店產業再造」，景文科大的資源與研發能量與新店區共享共榮。 景文科技大學以「永續環境、智慧創新、人文關懷及產業再造」為經；以「以大新店（含烏來）環境、經濟、教育、文化及產業」為緯；由學校教師帶領學生，以跨系科、跨團隊的結合力量，透過課程或非課程形式，藉師生走入社區，推動盤點發掘及解決在地議題、增加學生對區域之認同感與向心力，進而結合地方政府或產業資源，共同促進在地產業聚落發展與社區文化傳承。 景文科技大學多年積極經營，擁有豐富專業人力、研發能量以及執行力，對於新店地區永續環境改造、在地產業再造以及在地人文關懷有其不可推卸的社會責任，多年來景文科技大學協助地方辦理各項服務活動不遺餘力，如社區環境教育推廣、創新碧潭改造計畫（新店溪遊記）、詠愛碧潭水岸傳情、新店和美山賞桐趣、安心影展等；為落實深耕在地社會責任，跨域組成「大新店社區產業再造團隊」，並連結新北市環保局、新店區公所、地方協會、里長里幹事、家扶中心及產業，共同為新店社區居民打造「安全、健康、舒適、貼心、永續」生活環境。



訊息來源：景文科技大學



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