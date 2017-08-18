新華社影片揶揄印度人 網友批種族歧視中央社 (2017-08-18 12:26)
（中央社台北18日電）中印邊境對峙僵持不下。中國大陸官媒新華社最近在Youtube官方頻道發布一段標題為「印度七宗罪」的英文影音，包含模仿印度人的片段，被網民批評「種族歧視」。
影片中，主持人針對中印邊境問題列舉印度的「七宗罪」；其中包含「非法入侵中國、違反兩國約定、踐踏國際法、顛倒黑白、栽贓嫁禍、挾持小國、知錯不改」，並穿插了一個人戴著頭巾、假鬍子和墨鏡模仿印度口音的表演。
對此，有許多網民在影片下方留言批評「中國官方媒體公然種族歧視」。
路透社報導，中國大陸外交部發言人華春瑩日前在例行記者會上表示，她還沒有看到這個影片，但是會去看看。1060818
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