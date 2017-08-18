（中央社台北18日電）中國大陸蘇州3名少年因好奇網購俗稱笑氣的一氧化二氮，躲進旅館內吸食。但因吸入量過大，致3人神情恍惚，笑了整整15個小時，險些致命。直到警方發現，才將3人送醫。



揚子晚報報導，蘇州3名國中生在好奇心驅使下，於網購平台上購買笑氣，前往旅館試玩。但吸了10多個笑氣氣球後，3人都手腳發麻，只能癱坐在椅子上一直笑。



其中一人事後說，吸笑氣後手腳麻痹，想拿起面前杯子也做不到，只能不停地笑。



直到警方接到其中一人的友人報警，稱旅館內發生鬥毆事件，才發現笑了15小時、差點笑死的3人，急忙將他們送醫。急救後3人都沒大礙。



笑氣在醫療上做為麻醉劑，但如果長時間吸入濃度高於80%的笑氣時，會造成缺氧，心神喪失，痙攣，甚至危及生命。1060818