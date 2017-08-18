（中央社台北18日電）高壓電線上出現的異物過去由人清除，需要耗費相當時間且危險，但科技可以改善這些情況。上海電網16日首次應用噴火無人機清除高壓電線上的塑膠膜，整個清理過程僅耗時約20分鐘。



澎湃新聞報導，上海滬青平公路16日發現一條長約5公尺的塑膠膜飄掛在2460號至2461號塔間的導線上，在大風的吹拂下，薄膜隨時可能飄掛到接地極線路上，造成單極接地故障，情況緊急。



此外，這片塑膠薄膜飄掛在高壓線正中間，距兩端杆塔較遠，採用常規作業方法清理十分困難，且風險大、耗時長。大陸國家電網國網上海檢修公司決定採用無人機噴火技術帶電處置，將塑膠膜清除。



大陸國網上海檢修公司「鷹眼」無人機小組攜帶噴火無人機升空，貼近塑膠薄膜懸掛點後，噴火無人機噴出一道火舌，清除高壓線上的飄掛物。



無人機機長王欣庭表示，若是採用傳統帶電作業方法，作業時間至少需要2個小時，使用無人機噴火清除線路飄掛物，大大降低清除的時間。而且，每次噴火時間很短，著火點最高溫度並不會對線路本體造成任何損傷。



不過，報導說，運用噴火無人機清除線路飄掛物，並不是一件簡單的事，包括電磁場對無人機訊號的干擾、戶外陣風等，都會影響整個操作過程的成功率。1060818