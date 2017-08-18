iPhone 8傳無線充電 間諜照曝光中央社 (2017-08-18 09:56)
（中央社記者鍾榮峰台北18日電）蘋果iPhone 8無線充電內部元件間諜照傳曝光，不過外媒分析，間諜照內裝置尺寸較大，可能是外部的充電盤，但是否為iPhone 8 的無線充電設計，有待檢驗。
中國大陸網友「ZEALER中國」在微博國際版貼出疑似iPhone 8無線充電器內部元件的間諜照，引起國外科技網站Appleinsider的注意。
Appleinsider報導分析，從照片中來看，並沒有顯示相關裝置是蘋果的標籤，不過裝置上貼有EVT英文內容的序號標籤，推測照片中的裝置已進入工程驗證測試（Engineering Validation Test）階段。
報導並指出，貼圖者宣稱照片中裝置是iPhone 8無線充電器內部元件，應該有誤，因為裝置的尺寸太大；照片中裝置上貼有可能是QR Code的標籤，從標籤尺寸大小推測，照片中裝置尺寸應該放不進下半年蘋果可能推出的新款iPhone 7s Plus。
報導研判，照片中顯示的裝置，可能是外部的充電盤，但是否為iPhone 8的無線充電設計，有待檢驗。
市場一般預期，蘋果下半年將推出iPhone 8、iPhone 7s和iPhone 7s Plus這三款新品，其中全新設計的iPhone 8推測是5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCD iPhone。
在主要功能上，市場推測，三款新iPhone均採金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電，其中OLED版iPhone 8將支援臉部辨識功能、取代實體的指紋辨識Touch ID按鍵。1060818
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