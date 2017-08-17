（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）行政院中部聯合服務中心為推廣中台灣旅遊，結合苗栗、台中、彰化、南投4縣市，推出8條美食主題旅遊路線，將在地好滋味及特色產品融入遊程，吸引國內外遊客，拓展觀光。



行政院中部聯合服務中心今天在苗栗縣政府大廳舉辦「食旅中台灣 吃在地玩在地」觀光旅遊活動宣傳記者會，中部聯合服務中心副執行長吳宜臻、湯火聖與苗栗縣長徐耀昌、台中市政府觀光旅遊局主任秘書莊右孟、彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬、南投縣政府觀光處科長黃山等人，共同宣布「食旅中台灣」啟動。



食旅中台灣將於9月3日在苗栗縣頭份市尚順廣場舉辦百人湯圓DIY體驗，9月9日在彰化八卦山大佛風景區廣場舉辦辦桌行銷活動，為4縣市開拓觀光旅遊市場。



吳宜臻指出，觀光產業為苗中彰投區域治理重要主題，4縣市各有不同特色美食、美景及文創產業亮點，今年共推薦8條美食路線，包括台中東勢挖小吃、中區尋古味；彰化北斗吃肉圓、鹿港逛老街；南投清境追部落、魚池觀日月；苗栗三灣古早味、南庄走讀趣，希望以美食帶路，激發在地觀光動能，吸引更多遊客暢遊中台灣。



南投縣民宿觀光協會秘書尤孟熏指出，協會正積極推廣「好食民宿」，民宿主人與當地小農異業結盟合作，利用在地安心食材製作餐食，讓遊客品嚐在地好滋味，也從中了解美食背後代表的在地文化。



彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，彰化擁有豐富傳統美食，除了民眾熟知的肉圓之外，王功地區的鮮蚵格外鮮嫩Ｑ彈，另外，彰化也是全台養豬業重鎮，發展出爌肉飯、肉乾、伴手禮等相關製品，都是旅程中不可錯過的好味道。



今天會場內有苗栗縣四方鮮乳、江記永安、世奇餅店、土豆康堅果、巧克力雲莊、卓也藍染、丫箱寶以及台中魏清海太陽餅老店、彰化台明將臺灣玻璃館、南投縣民宿觀光協會等業者熱情展示商品；4縣市代表也分別端出太陽餅、肉圓、客家粄及茭白筍、百香果等代表性美食特產，邀請大家到中台灣旅遊、品嚐美食及體驗古早味DIY。1060817