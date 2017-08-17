澎湖離島緊急後送直升機 107年進駐中央社 (2017-08-17 19:03)
（中央社澎湖縣17日電）澎湖各界最關心的緊急醫療後送直升機，由凌天航空得標定案，明天將在澎湖進行機棚的會勘，凌天並將離島緊急醫療的辦公室設在澎湖，最快可望在明年上半年進駐。
澎湖縣政府今天發佈新聞指出，澎湖爭取離島緊急醫療後送直升機，在歷經年餘後獲得重大進展，得標的凌天航空人員昨天前往金門會勘機棚設施地點後，明天前往馬公機場會勘。
澎湖縣政府指出，凌天航空將採購全新阿古斯特AW169直升機進駐澎湖，AW169為4.5噸級9人座直升機，在世界各國廣泛被採用，分別用於緊急醫療服務、搜索和救援、執法及客運和海上運輸等用途，性能穩定，有直升機的勞斯萊斯之稱。
澎湖緊急醫療直升機後送，歷經1年密集召開會議規劃與招標，在先後2次廢標和1次流標後，今年7月28日完成「金、馬、澎三離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」採購案，由凌天航空股份有限公司得標，預計明年上半年將採購新機進駐澎湖。
澎湖縣長陳光復表示，澎湖離島眾多，長久以來，離島居民因後送不及而枉送生命的案例，令人痛心，爭取後送直升機進駐，是澎湖縣民10餘年來的心願，如今能在爭取並實現，感謝中央政府、立委楊曜及縣議員的爭取與支持，終於讓直升機可以在明年上半年進駐，在搶救黃金時間，對縣民的生命安全更有保障。1060817
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