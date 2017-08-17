記者葉志成／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日上午前往觀音區廣福活動中心，出席「2017桃園地景藝術節宣告記者會」時表示，「2017桃園地景藝術節」將於8月18日至9月3日在桃園觀音、八德熱鬧登場，觀音展區在廣福社區、崙坪文化地景園區舉辦；八德展區在竹霄社區、八德埤塘生態公園舉辦。地景藝術節包括27件裝置藝術、20餘場工作坊、17場藝文演出、5場主題活動、6個藝術市集、1場國際論壇、12區17條社區小旅行路線。此外，「2017桃園蓮花季」雖然已結束，但閉幕不閉園，配合「2017桃園地景藝術節」延展至9月3日，歡迎大家一同到秘境找地景，透過活動帶動觀音知名度，讓各界看見觀音的美好。

鄭文燦說，「2017桃園地景藝術節」八德展區在竹霄社區、八德埤塘自然生態公園，兩地各有特色，其中，竹霄社區距離未來捷運綠線G01站很近，將發展成為北區最好的客家聚落；觀音展區在廣福社區、崙坪文化地景園區，廣福社區利用過去重劃的農地種植多棵白千層，已成為具特色的白千層林道，形成「秘境」；崙坪文化地景園區過去曾是放送台，面積約6公頃，市府整體規劃，發掘崙坪文化地景的潛力，將打造客家工藝聚落，該計畫已通過客委會審查，經費超過1億5,000萬元。此外，觀音也是騎單車旅遊的最佳地點，首次舉辦地景藝術節，社區、藝術家參與度非常高，感謝各界努力，打響桃園地景藝術節名號。

升格前，桃園舉辦過2次地景藝術節，展出黃色小鴨、月兔等，市府學習過去經驗，也避免過去的錯誤，升格後在新屋永安漁港南側舉辦「2016桃園地景藝術節」，以長達8公里的海岸佈置地景藝術節展場，展示包括「永生海」、「多謝多蟹」等創作藝術；也在八德埤塘公園舉辦環境劇場，總共創造90萬參觀人次。

桃園市長鄭文燦前往觀音區廣福活動中心，出席「2017桃園地景藝術節宣告記者會」。

鄭文燦也說，指出，桃園參考其他藝術節案例，包括香川縣「瀨戶內國際藝術祭」，在小島上打造藝術裝置，用現代藝術的手法，帶動觀光人潮，也提高環境意識；「越後妻有大地藝術祭」則以農村土地作為地景裝置，年輕人回鄉參與，讓鄉村產生生命力。桃園效法這樣的在地精神，並打造屬於桃園的特色，採「藝術打樁」、「地方覺醒」，並讓「社區風動」等三大主軸，融入「社區參與」、「在地特色」、「環境永續」、「循環經濟」等價值，讓地景藝術節由社區共同參與，結合藝術家的創作，變身「沒有圍牆的美術館」，藝術就在生活中，也結合在地生活特色，使遊客了解創作本身蘊含的意義，體會美感的生活方式。同時，也是對於環境的反思，重新認識人與土地自然共生的關係，讓地景藝術節成為有深度的活動。

8月8日至8月16日他率市府團隊赴日本進行「鞏固邦誼X迎向未來─2017桃園市政府日本友誼城市巡訪」，此行拜訪香川、千葉、橫濱、東京等城市，其中香川縣的「瀨戶內國際藝術祭」非常聞名，香川縣知事濱田惠造也將率團參訪「2017桃園地景藝術節」。

桃園市長鄭文燦前往觀音區廣福活動中心，出席「2017桃園地景藝術節宣告記者會」。

記者會後，鄭市長也參觀各展覽點，其中由國際知名鋼雕藝術家劉柏村老師，運用在地意象，創作大型亮點裝置「花非花‧樹非樹」，在廣福大池展出。鄭市長說，該裝置主要是表達對生命的思考，並以觀音製作的鋼鐵鏤空為結構打造，結合在地企業參與，是此次地景藝術節最大亮點之一。另外，廣福社區是以瓜果生產為主的社區，日後也將規劃在地產業結合地景藝術節。

文化局長莊秀美表示，本次活動整體規劃了共27件裝置藝術、20餘場工作坊、17場藝文演出、5場主題活動、6個藝術市集、1場國際論壇、12區17條社區小旅行路線、傳統農機具展示、農特產品DIY體驗與假日藝術大道等，邀請大家一同來品藝術、玩地景、看表演，享受桃園的不同風情，帶給大家多樣化的深度體驗。

桃園市長鄭文燦前往觀音區廣福活動中心，出席「2017桃園地景藝術節宣告記者會」。

莊局長也說，為服務廣大遊客需求，本次地景藝術節推出行動APP，提供停車場導航、接駁車資訊、停車定位及尋車等功能，也可利用AR、VR實境導覽，透過活動即時訊息，獲得地景藝術節相關資訊，歡迎踴躍下載2017桃園地景藝術節APP；更多資訊可上活動網站（http://www.taoyuanlandart.com.tw/index.php）



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包括市議員陳美梅、歐炳辰、吳宗憲、市府副秘書長邱俊銘、文化局長莊秀美、青年局長陳家濬、地政局長陳錫禎、社會局長古梓龍、民政局長湯蕙禎、觀音區長洪清淵、2017桃園地景藝術節策展人暨國立台北藝術大學校長陳愷璜、策展人謝佩娟均一同出席。