黃之鋒遭判刑入監 陸委會：關注發展中廣新聞網 (2017-08-17 18:31)
香港泛民主派人士黃之鋒等3人因「占中」運動遭判刑6到8個月，即刻入監服刑。陸委會今天對此表示遺憾，呼籲港府正面看待港人的訴求。
黃之鋒等3人在2014年9月發起「占中」運動，香港高等法院今天下午宣判，判處3人6到8個月的有期徒刑。陸委會副主委邱垂正表示，支持香港人民追求民主、自由、法治、人權是政府的一貫立場，陸委會注意到這項判決結果，希望港府以正面包容態度看待港人訴求，透過理性和平方式耐心對話溝通，化解爭議。陸委會將會和國際社會共同關注這起事件的後續發展。
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