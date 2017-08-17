近期媒體報導在巴拿馬斷交之後，政府出現緊縮兩岸交流或禁止大陸台辦官員、黨政人士和智庫學者來台的現象，陸委會副主委邱垂正今天強調這與事實嚴重不符，各界不應該再以訛傳訛、製造兩岸誤解。他強調，是中國大陸自我限縮，要求各級政府機關、智庫學者和學校、陸生減少申請來台交流。(李人岳報導)



陸委會發言人邱垂正指出，去年520到今年7月底為止，大陸中央副部級以上官員有7人次來台，政府對於兩岸交流的各項行政措施，沒有因為520前後而有所緊縮調整。邱垂正：『國台辦及地方台辦系統計有134團155人次來訪；同期間陸方智庫學者來臺訪問之申請案，絕大多數都獲得主管機關許可。』



邱垂正指出，去年520之後，縱然有少數不許可來台的案件，但我方所有審查機制，都是在維護國家安全、社會秩序的最小限度下，依法審核准駁。如果只邀少數資料不齊或違法違規的個案就批評政府，是以偏概全、刻意放大和誤導公眾視聽。



邱垂正強調，是中國大陸自我限縮，不但降低來台交流官員層級、也要求各級政府機關、智庫學者、各級學校、陸生暫緩、停止或減少來台交流申請；部分申請案即使我方核准，陸方內部也不准申請人來台。因此，陸委會呼籲陸方不應該持續設下兩岸交流的障礙，讓兩岸交流緊縮倒退。



