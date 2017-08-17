稿件來源：今體育 公眾號

昨天中午，天津交警在官方微博和官方微信公眾號上發佈一則情況通報，證實天津權健隊中場小將張修維在8月15日凌晨醉駕撞車。據交警檢測，張修維當時血液內的酒精含量為189.3mg/100ml，已經屬於醉駕。

8月15日，就有網友爆料稱，天津權健隊的兩名球員張修維和張鷺遭遇交通事故，網上不僅有張修維座駕保時捷911跑車撞車的照片，還有張修維和張鷺在公安機關協助調查的照片。但無論是天津權健足球俱樂部還張修維本人隨後都沒有表態，天津權健足球俱樂部官方微博15日晚發佈天津權健隊當天正常訓練內容照片時，其中也有張修維訓練的照片。

昨天中午，天津交警官方微博和官方微信公眾號同時發佈了情況通報，證實張修維在15日凌晨確實駕車與六輛車發生碰撞，造成七輛機動車受損。隨後，交警對張修維進行了血液酒精含量檢驗，數據為189.3mg/100ml。根據這一通報，張修維醉駕的事實已經是確定。根據《車輛駕駛人員血液、呼氣酒精含量閾值與檢驗》規定，飲酒駕車是指車輛駕駛人員血液中的酒精含量大於或者等於20mg/100ml，小於80mg/100ml的駕駛行為。醉酒駕車是指車輛駕駛人員血液中的酒精含量大於或者等於80mg/100ml的駕駛行為。按照相關規定，醉駕駕駛員要被吊銷機動車駕駛證，5年內不得重新取得，而且還要依法追究刑事責任。另外，在這一通告中並沒有提及張鷺，說明這位天津權健隊隊長當時應該是去公安機關陪伴張修維協助調查。畢竟，家在四川的張修維在天津並沒有親人。

天津交警在情況通報中說，目前張修維因醉酒駕駛機動車被公安交警部門控制，下一步將被移送屬地公安機關依法處理。

張修維後悔沒聽媽媽的話

昨天，天津權健隊22歲小將張修維醉駕撞車一事被天津交警官方微博證實。其實，張修維今年年初買車的時候就曾遭到媽媽的反對。本次事件發生后，相信張修維也一定會後悔當時沒有聽媽媽的話。

作為四川人，上賽季加盟天津權健隊后，張修維基本都是打車來往返於自己的住所和俱樂部。上賽季結束后，荷包漸鼓的張修維萌生了買車的念頭。當張修維把這個想法和家人說的時候，他的媽媽就不太同意，因為媽媽知道兒子練車的時間不長，擔心出現意外。而當張修維提出想買的是保時捷911跑車時，張媽媽就更加不同意，甚至還責罵了張修維。顯然，張媽媽更擔心張修維陷入奢靡生活中去。只是後來在張修維的軟磨硬泡之下，張媽媽最終不得不默許了張修維的買車要求。這樣，張修維終於在今年4月份正式拿到了心儀的跑車鑰匙。他選擇的車牌號是「91Z17」，Z是張修維姓氏的大寫第一個字母，而且這個號碼還跟「就要在一起」諧音。

當時，天津權健隊中有兩輛外型較為搶眼的跑車，張修維的保時捷911跑車算一輛，另一輛就是糜昊倫的GTR。但很快，糜昊倫就把GTR放棄了，換了一輛七座商務車，為的是方便帶孩子出行。當時，也曾有天津權健足球俱樂部負責人和天津權健隊老大哥向張修維建議，不要太招搖，但購車畢竟是張修維個人之事，所以大家的話也就都是點到為止。本賽季，張修維的表現可謂一路走高，他不僅在U22國家隊表現出色，在中場好手雲集的天津權健隊也逐漸佔據了主力位置。但讓人沒想到的是，在如此關鍵的時期，張修維會卻發生這麼嚴重的醉駕撞車事件。

這次醉駕撞車事件的發生，反映出張修維目前確實有些飄飄然的心理，沒有把隊規和法律放在心裡。這一事件發生的時間是凌晨4點多，也就是說張修維很可能是從頭一天晚上一直party到那個時候的，而之前的一天和15日當天，天津權健隊都是有訓練安排的，張修維在生活上的「放縱」顯然很會影響到他的身體狀況和在訓練中的注意力，最終影響到他的競技狀態。這也恰恰是當時張媽媽反對張修維購買保時捷911跑車主要擔心的地方。

客觀來講，張修維確實是一名很有潛力的年輕球員，能夠加盟天津權健隊也非常幸運。希望這次醉駕撞車事件能夠真正敲響張修維心中的911警鈴，更希望張修維今後能夠嚴格要求自己，不忘初心，去努力實現自己一直追求的足球夢想。

張修維醉駕無法比賽，卡納瓦羅面臨新難題

天津權健隊球員張修維身陷醉駕撞車事件，接下來的一段時間他很可能無法為天津權健隊出場比賽，這對於天津權健隊的中場實力有著不小的影響。

本賽季，張修維從板凳球員慢慢成為主力球員，特別是最近幾場關鍵比賽，張修維都是天津權健隊主帥卡納瓦羅中場首發的不二人選。從最近的比賽可以看出，卡帥主要把張修維作為中場的「工兵型」球員來使用，主要用來重點貼身「照顧」對方中前場的核心球員。張修維不知疲憊的跑動和較為不錯的技戰術意識也讓他可以在這一位置上得到卡帥的認可。

遺憾的是，張修維在陷入醉駕撞車事件后，不僅可能受到公安機關的處罰，也肯定會被天津權健足球俱樂部給予嚴厲處罰。這就意味著張修維很可能無法在未來一個月左右的時間內出場。張修維如果無法出場比賽，他的位置可以由裴帥頂上，但是這樣一來天津權健隊在中前衛位置上的板凳深度將變得有限。因為王永珀還在被傷病困擾著，李星燦和王曉龍雖然可以「客串」這一位置，但是總算不上最合適人選。這也肯定在排兵布陣上帶給卡納瓦羅更多的難題。在天津權健衝擊下賽季亞冠聯賽資格的關鍵階段，這樣的損耗也著實讓人遺憾。