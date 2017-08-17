8月17日下午，華夏幸福2017京津冀冠軍杯新聞發佈會暨啟動儀式在北京隆重舉行。今年該項賽事移師北京，參賽俱樂部除北京中赫國安足球俱樂部、河北華夏幸福足球俱樂部、天津泰達足球俱樂部外，特邀天津權健足球俱樂部參賽，比賽地點為工人體育場。

京津冀冠軍杯足球賽始於2016年，是在京津冀協同發展的大時代背景下，由河北華夏幸福、北京國安、天津泰達三傢俱樂部聯合發起的足球賽事，旨在提高京津冀足球發展水平，最終帶動促進全國足球運動水平的整體提升，首屆比賽在秦皇島進行，東道主河北華夏幸福隊獲得冠軍。

2017年該項賽事移師北京，參賽俱樂部除北京中赫國安足球俱樂部、河北華夏幸福足球俱樂部、天津泰達足球俱樂部外，特邀天津權健足球俱樂部參賽，比賽地點為工人體育場。今年的賽事是由華夏幸福基業股份有限公司獨家冠名，北京市足協主辦，北京中赫國安俱樂部承辦。

京津冀協同發展已經上升到國家層面大的戰略，這成為京津冀推進足球融合發展最好的機遇。京津冀區域人口達到1.1億，有大量的青年才俊渴望獲得踢球的機會。如今國家非常重視青訓，京津冀冠軍杯的舉辦不僅給各個參賽俱樂部提供了更多的比賽機會，同時我們相信將有更多的年輕球員通過比賽展現自己的才華。

值得一提的是，發佈會特別設置了主題為「以心力，求新力」的青訓論壇環節，北京中赫國安足球俱樂部青訓主任魏克興、河北華夏幸福足球俱樂部青訓中心競訓總監孟方岩、天津億利足球俱樂部青訓經理助理孫建軍、天津權健足球俱樂部副總經理張效瑞共同分享了各自俱樂部青訓體系的搭建、梯隊建設和青訓成果。四傢俱樂部均表示京津冀冠軍杯不僅是京津冀足球品牌合作的開始，各俱樂部梯隊在未來也一定會在賽事的帶動下共同發展。

京津冀三地四隊征戰中超，佔據了中國足球頂級職業聯賽1/4的疆土，不管是過去、現在還是將來，都是中國足球事業重要的有機組成部分。而京津冀冠軍杯作為一項新興的賽事，更是為三地球隊提供了額外的交流展示平台。為了更好地舉辦此次賽事，在啟動儀式前，北京中赫國安足球俱樂部總經理李明、河北華夏幸福足球俱樂部總經理付強、天津泰達足球俱樂部副總經理張輝、天津權健足球俱樂部常務副總徐衛東在三地足協和冠名讚助商代表的見證下聯合簽署倡議書：倡導公平競賽，向社會大眾積極展示正能量；努力開展青少年足球培養，為青少年足球運動的普及和提高做出切實的貢獻；積極響應京津冀協同發展戰略目標，力爭將京津冀杯打造成三地體育事業協同發展的榜樣和典範；讓華北大地這片足球熱土迸發出它應有的熱情和能量，為中國夢足球夢在京津冀三地的實現貢獻自己的力量。

華夏幸福2017京津冀冠軍杯賽將在9月1日和9月3日兩個比賽日舉行，比賽將採用單場淘汰制，90分鐘戰平直接點球決勝負。9月1日16時，揭幕戰將在北京中赫國安與天津權健之間展開，當晚19時30分河北華夏幸福將對陣天津泰達。9月3日16時，首輪兩支告負的球隊將展開角逐，兩個勝者將在當晚19時30分爭奪冠軍。本屆賽事總獎金為100萬人民幣，賽事還將設置「最佳球員」「最佳射手」等獎項評選。（袁野）