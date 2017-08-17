8月17日下午，首屆世界智能圍棋賽決賽終局剎那，CGI與DeepZenGo的開發者並「人肉臂」——兩 位慈祥的老人加藤英樹和吳毅成互相致意握手，加藤英樹的DeepZenGo獲得智能圍棋賽冠軍，日漸 式微的日本圍棋，已經多年不曾被人注目的日本圍棋，此刻，由這位老人世界之巔，雖然，獲得冠軍 的不是人類，但這場世界冠軍畢竟屬於日本，屬於闊別冠軍多年的日本圍棋。

日本圍棋的沉寂已不是近年的事情了，不要說世界冠軍，數年來日本圍棋就連世界大賽決賽、四強甚 至八強都很少進。通觀最新goratings世界等級分，前三十名只有日本第一人井山裕太躋身其中，日本 的希望之星一力遼僅僅排在第43位。可以說，我們現在提起日本圍棋，留給我們印象的還是三十余年 前的「六超時代」，從89年曹薰鉉奪得應氏杯冠軍之後，韓流颳起，吹得中國圍棋陰霾漫天，直到常 昊、古力已降，新一代棋手迅速成長，直到現在柯潔、等，似乎提起圍棋，已經與日本無關。

隨著AlphaGo擊敗李世石及柯潔，人類圍棋遭到前所未有的撼動，人工智慧圍棋出現在大家眼前，將 人們帶入另一種新的領域，就像年初AlphaGo和人類頂尖高手鏖戰60局，帶給人們極大的思路擴展和 飛越一樣，加藤英樹先生在DeepZenGo不斷升級變得更強的過程中，也在網站和日本新一代職業棋 手展開訓練賽，作為日本國家隊的專業陪練。

從最初的Zen，到現在的DeepZenGo，它就像一個逐漸長成的巨人，以至於在第三屆MLILY夢百合杯 DeepZenGo獲得外卡后，奪冠呼聲最高的不是柯潔，而是DeepZenGo，半目負與王昊洋的那一霎， 加藤英樹老先生仰頭長嘆，不過，他的夢想一直沒有熄滅，年過古稀的他，終於在今日厚積薄發 ，獲得他、獲得DeepZenGo該有的榮譽。日本圍棋，也在今天告訴世人，他們一直都在努力。

今天，他們改變了世界圍棋格局。

（胡波）