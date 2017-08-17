8月17日，由球范原創打造的國內首檔明星足球自助旅遊真人秀《遇見足球城》舉行了開播發佈會，五位明星鄭凱、武藝、陳帥（澈）、上白、高明組成了「鮮肉團」作為節目嘉賓到場助陣。發佈會現場，作為唯一女領隊的吳昕和新一代人氣小生孟瑞因工作檔期問題未能到場，不過在發佈會上通過VCR表達了對活動和節目的支持與祝福，並邀請觀眾朋友們一起期待他們在節目中的精彩表現。

明星團談節目大吐苦水 笑點與淚點齊飛難以招架

旅途歸來，無論何時何地，談起關於錄製節目的感受，明星團們都忍不住大吐苦水。烈日炎炎下第一次合力嘗試皮划艇令吳昕險些落水，卸下「明星」光環，在異國街頭推銷東西頻頻被拒；鄭凱更直呼這是「多麼痛的領悟」，不過他也表示通過這次旅程，確實領略到了足球的魅力。作為曼聯球迷的武藝，因為常年處於國內工作狀態，所以很難有機會可以去到外國的比賽現場親眼見證賽場的激情，這次行程對他來說很特別，不僅交到了很多新朋友，也見到了好多「傳說中的」超級球星。而陳帥則作為巴薩迷，這次去到自己心儀已久的球隊，最大的感覺就是相當刺激。而剛剛發佈了全新影視作品《決對爭鋒》的上白、高明也表示，能了解到專業的足球文化知識以及和一大幫好朋友共同旅遊，本身就是一件難得又愉快的事。

史上最會玩發佈會氣場全開 內馬爾絕版球衣引尖叫

這檔號稱史上最會玩的足球綜藝，在發佈會現場也是套路滿滿。甚至每張邀請函背後都暗藏一張體育彩票，讓每位嘉賓驚喜開啟遇見足球城發佈會之旅。現場除了讚助方、平台方、出品方等嘉賓到場支持之外，多位性感火辣的足球寶貝也上演了勁歌熱舞為活動預熱，使得節目的「足球元素」籠罩全場。明星嘉賓們也通過踢氣球、踢毽子等遊戲比拼踢球技巧，與現場粉絲熱情互動，更通過抽獎在現場開出兩份大獎，內馬爾親筆簽名的絕版巴薩球衣及歐冠比賽專用足球，獎品豐厚引發全場尖叫。

鮮肉團重聚秒變吐槽大會 鄭凱曝武藝見球星秒變迷弟

此次在發佈會現場再度重逢的遇見團兄弟們，紛紛不自覺開啟了吐槽技能，嘉賓上白直言在旅程開始時與其餘人並不相熟，只是通過後來一場球賽才真正成為朋友。節目導遊鄭凱更是大曝武藝見到球星蘇亞雷斯時秒變小粉絲，激動到難以自製，更拿出珍藏三年的簽名球衣讓其再度簽名。未到現場的吳昕、孟瑞雖然僥倖逃過一劫，但據說在節目中還是未能倖免，段子手孟瑞更是承包了整檔節目的笑點。吐槽大會後，由上白、高明等領銜的「爭鋒四少」帶來了暖心舞曲《菠蘿包》，將發佈會再度推向高潮。

據悉，《遇見足球城》將於8月24日上線播出。作為一檔集足球、旅遊、美食、明星於一體的綜藝節目，它將由吳昕帶領著一眾明星去往都靈、米蘭、馬德里、巴塞羅那等足球聖地，深入尤文圖斯、國際米蘭、AC米蘭、馬德里競技、巴薩羅那等頂尖足球俱樂部，與各大「神壇」上的球星近距離親密互動，讓他們有了更多與中國觀眾接觸的機會。而在先前曝光的多版預告片中，吳昕與遇見男團之間的日常互動也是看點十足，讓人充滿期待。