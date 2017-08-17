另類膠囊旅館引話題 全台八大特色水管屋MOOK景點家 (2017-08-17 17:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台灣的主題民宿與餐廳越來越具創意，其中水管屋更是近幾年的熱門焦點，以下推選全台五處有水管屋的特色景點，都將大型的水管打造成繽紛又有質感的房屋，遊客不妨可以列入參考名單，體驗住進水管內的獨特氛圍。
彰化別有洞天充滿設計感 (圖／別有洞天)
1. 彰化 - 別有洞天
位在彰化的別有洞天，將水管屋打造成宛如設計樣品屋般的特色餐廳，有提供室內水管工業風的座位，以及戶外庭園的獨立水管包廂。
彰化別有洞天水管屋餐廳 (圖／別有洞天)
地址：彰化縣花壇鄉橋頭村花橋街25之16號
營業時間：11:00 - 21:00
彰化別有洞天水管屋餐廳 (圖／別有洞天)
2. 花蓮 - 悠涼農莊水管屋民宿
悠涼水管屋民宿，不僅有水管屋特色房間，還有卡通主題的彩繪，坐擁周遭的田園，距離市區車程只需約10分鐘，離著名的東大門夜市也只需15分鐘車程，相當便利。
悠涼水管屋民宿 (圖／悠涼水管屋民宿)
地址：花蓮縣吉安鄉慶南三街12號
悠涼水管屋民宿 (圖／悠涼水管屋民宿)
3. 花蓮 - 心悅民宿
花蓮的心悅民宿坐落在樸實的鳳林鎮，有著山巒圍繞的景致與翠綠的田園景觀，除了一般住宿外，也提供水管屋膠囊住宿，水管屋外還有可愛的彩繪圖樣，相當好拍。
地址：花蓮縣鳳林鎮水車路34-12號
花蓮心悅民宿 (圖／花蓮心悅民宿)
4. 花蓮 - 蓮棧民宿會館 水管屋套房
蓮棧民宿會館位在花蓮中央路底，不僅風景優美，南來北往也相當方便，館內除了設有餐廳、泡茶區及接待中心，還有造型特別的水管套房。
地址：花蓮縣吉安鄉福昌路25號
蓮棧民宿會館 (圖／蓮棧民宿會館)
5. 花蓮 - 千江映月
千江映月有號稱全台尺寸最大的大水管屋，位在南北往來的重要道路上，鄰近環境清幽的東華大學、花蓮海洋公園、彩虹夜市等熱門景點。青山綠水環繞四周的綠意景緻、靜謐而單純的住宿環境，引領旅人深入壽豐鄉的原野風情。
地址：花蓮縣壽豐鄉平和村大學路二段63巷35號
千江映月 (圖／千江映月)
6. 南投 - 茶二指故事館
位在南投的茶二指故事館，主要是推廣台灣傳統的茶道文化，園區中有外觀色彩繽紛的水管屋，只要購買茶葉就能夠免費使用水管屋，可以在裡面泡茶、聊天等。
茶二指故事館 (圖／茶二指故事館)
地址：南投縣名間鄉埔中巷32之2號
營業時間：9:30 - 18:00
茶二指故事館 (圖／茶二指故事館)
7. 新竹 - 巨埔休閒農場
位在新竹的巨埔休閒農場，為黃金風鈴木的賞花秘境之一，花朵濃密盛開，完全不輸其他的人氣景點；農場近期也出現了隱藏新亮點，置放在木棧道旁的大型彩虹水管，以及彩色的水管屋，未來會被打造成住宿區，相當有特色。
巨埔休閒農場水管屋 (圖／tingweipeng)
8. 高雄 - 左鎮國小岡林水管屋
左鎮國小岡林分校水管屋 (圖／台南市觀光局)
已廢校的「左鎮國小岡林分校」變身為「左鎮月世界生態學園」，提供生態研習及童軍訓練的場地，更利用直徑2米的大型水泥管打造了5支「露營水管」，讓露營迷們體驗不一樣的露營方式。
地址：台南市左鎮區岡林里31號
一個人旅行不孤單～台灣四間青年旅舍好有特色！
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16053
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