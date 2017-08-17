文／MOOK景點家吳品萱整理報導



近年來早午餐風氣已成普及的假日休憩型態之一，更有網友認為早午餐已變成文青、時尚又小確幸的代名詞，而在有全台人口密度最高的中永和地區，巷弄內暗藏的早午餐其實非常多，在這整理了6間人氣必吃，各種風格應有盡有讓你吃美食不迷路!

美味的早午餐能讓一整天心情愉悅。(圖 / A day日日村)

A day 日日村



充滿了濃厚的日式鄉村風，溫馨又舒服的日日村，店內有販售一些日本雜貨，並擺放著許多裝飾品，讓人忍不住大呼超可愛!超特別的是，有單人的用餐坐位，讓你可以好好享受與自己獨處的時間。

超可愛的三角飯糰，還沒吃就先拍照拍不完了。(圖 / A day日日村)

【Info】

A day 日日村

地址: 新北市永和區仁愛路279號

電話: 02 2925 7699

時間: 平日10:30-21:00(週一公休) 假日9:30-21:30





一起吃 eat Together



隱身在永福橋旁的巷弄，門口有著一面超好拍的植物牆配上木製LOGO，寬敞的空間給人舒適清新的感覺。每日都有現做的手工蛋糕和豐富多樣化的餐點，難怪開幕沒多久就成為早午餐人氣店家!

豐富的料配上漂亮的擺盤。(圖 / ningning_0420)

【Info】

一起吃 eat Together

地址: 新北市永和區福和路125巷3號

電話: 02 2922 5862

時間: 08:30-16:30 週一公休





謝謝 DOUMO



位於永安市場站對面巷弄的鄉村風早午餐，有許多貓咪擺設和乾燥花，店內空間不大但佈置的溫馨舒適。其中「雲朵上的太陽」早午餐深受喜愛，許多人都慕名而去，蓬鬆的雲朵蛋不只長的療癒，吃起來也是超美味。

蓬鬆的雲朵蛋超療癒。(圖 / 謝謝 DOUMO)

【Info】

謝謝 DOUMO

地址: 新北市永和區水源街25號

電話: 02 2926 5505

時間: 10:00-18:00 週四公休





貓的美味之夢



位在四號公園旁，主要提供法式餐點，裝潢擺設也有南法的氣息。華麗的燈具與挑高的空間讓人用餐心情很好。最特別的是，這裡有附設兒童房，親子也很適合去用餐，對帶寵物的客人也都很歡迎友善。

皮太太為店內人氣餐點。(圖 / 貓的美味之夢)

【Info】

貓的美味之夢

地址: 新北市中和區中安街178巷2號

電話：02 8921 2164

時間: 09:15-21:30





Until 21:45



店名非常有趣，顧名思義是指只營業到21:45，但其實還有喔伊細哦的意思。大片玻璃落地窗的外表非常顯眼，採光良好有點復古又結合的現代的簡約感，美好的用餐空間，餐點品項豐富，是一間隨時都可以來訪的好店。

漂亮的裝潢讓早午餐更加分。(圖 / Until 21:45)

【Info】

Until 21:45

地址：新北市中和區新興街4巷1號

電話：02-2332-0368

時間: 平日11:00-21:45 假日9:00-21:45





圖書館對面Duimin cafe & deli



位在四號公園國立圖書館大門前巷子裡，所以命名為"圖書館對面"，非常簡易明瞭又有趣。門口的木地板及牆上的草皮讓餐廳的外觀看起來很舒服，不知不覺就想走進去，為中永和地區知名的人氣店家。

為四號公園的熱門人氣店家。(圖 / 圖書館對面)

【Info】

圖書館對面Duimin cafe & deli

地址: 新北市中和區中和路400巷14弄2號

電話: 02 2923 0089

時間: 平日11:00-21:30 假日9:00-21:30





看完之後有沒有覺得中永和地區根本是美食集散地!這禮拜放假就和姊妹們來個早午餐約會吧!





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