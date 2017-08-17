文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



台灣平均每三個人當中，就有一個人家裡有毛小孩。毛孩子就像我們的家人，希望帶可以他們一起出遊，一起創造生活中的點滴回憶，現在許多業者也抓準商機，設立寵物友善餐廳，提供假日帶毛小孩出門的好去所。

許多寵物友善餐廳歡迎帶毛小孩前來陪著主人一起享用餐點（圖／貓爸貓咪主題餐廳）

1.寵咖啡

餐飲科班出身的老闆，未開店前時常會做些蛋糕餅乾給狗狗吃，一個念頭，想把幸福帶給更多人和寵物，想要實踐不只是寵物友善、也對人友善的理念，於是有了寵私廚友善餐廳。

寵咖啡的老闆秉持想把幸福帶給更多人和寵物的理念成立（圖／寵咖啡）

店內有標榜最具特色的獨家「親子餐」，將營養學運用在各種餐點上，讓你可以跟自家的寶貝毛小孩一起吃到真正頂級食材認證的大餐！多款健康天然、無化學添加研發的甜點選擇，搭配2013年獲得世界金牌的麵包師傅所改良的寵物歐式麵包。此外還有厲害冰淇淋師傅以純天然手工特製獨家冰淇淋，這可是國內唯一的寵物鮮果冰淇淋。

寵咖啡利用嚴選的技術食材做出最天然的餐點（圖／寵咖啡）

【Info】

寵咖啡

地址：新北市永和區保安路292號

電話：0971-492-183



2.紙箱外的貓腳印

隱身在東區舊國宅社區的轉角，越過被香草植物圍繞的外牆，木質櫃台桌椅，在映著黃光的燈泡燈飾和自然光線的折射之下，創造溫暖的氣息。木製門的玻璃窗上，寫著「Pet Welcome」，解決了毛小孩爸媽無法和毛小孩一同用餐的困擾。

紙箱外的貓腳印以工業風的裝潢歡迎大家帶毛小孩前來用餐（圖／紙箱外的貓腳印）

雖然沒有特別提供寵物餐給來店裡的毛孩子們，但是紙箱外的貓腳印從店長到員工，基於對寵物的喜愛，都會拿出私藏的罐罐和飼料，為無法與飼主一同享用美食的毛小孩們解饞。此外，秉持「讓每位客人都能吃得安心」的初衷，店內的食材、醬料幾乎都不假他人之手，以當天新鮮現做的方式，呈現在客人面前。因為夠堅持，所以才能夠大聲說出對食物的驕傲。

紙箱外的貓腳印以當天新鮮現做的方式供餐讓前來的客人吃得安心（圖／紙箱外的貓腳印）

【Info】

紙箱外的貓腳印

地址：台北市大安區忠孝東路三段276巷10號

電話：02-2771-6553



3.貓爸貓咪主題餐廳

位在台中繁華地帶的貓爸貓咪主題餐廳，是名符其實的「貓咪餐廳」，店內總共有17隻貓店長供您差遣。矗立在門口的電話亭，和店內紅白相間的色調，完整呈現英國風的舒適溫馨。

貓爸貓咪主題餐廳有許多貓店長在店裡療癒前來的客人（圖／貓爸貓咪主題餐廳）

無國界菜單是店貓爸貓咪主題餐廳裡的一大特色，不論是小孩喜歡的義大利麵、受女性朋友喜愛的輕食類、年紀稍長者喜愛的中式料理，或是飯後最適合享用的甜點，都能夠在這裡一次滿足。

餐點以貓迷為元素造型，讓人看了十分可愛（圖／貓爸貓咪主題餐廳）

【Info】

貓爸貓咪主題餐廳

地址：台中市西區精美街40號

電話：04-2320-0708



4.花嘿熊主題餐廳

花嘿熊主題餐廳是一個可以讓寵物盡情跑跳空間，標榜可以讓毛小孩和小小孩都可以開心遊樂的場地。雖每一人每一寵都需要收取入園費用100元，但可以換取寵物餐點一份及折抵店內的飲食消費。用心的寵物餐是看了連大人都會食指大動的美味，寬敞的空間非常適合愛寵物的寵爸寵媽舉行小型聚會！

花嘿熊主題餐廳的寵物餐連連大人看了都會食指大動（圖／花嘿熊主題餐廳）

花嘿熊主題餐廳提供的餐點美味也不再話下（圖／花嘿熊主題餐廳）

【Info】

花嘿熊主題餐廳

地址：桃園市龍潭區清水坑一鄰10-1號

電話：03-471-2373



假日還在煩惱帶毛小孩要去哪裡玩嗎？還在擔心待毛小孩用餐會被禁止進入嗎？現在這些寵物友善餐廳的設立，讓許多的寵物爸媽們可以盡情的帶毛小孩玩樂不擔心。





貓奴天堂！貓店長坐鎮四大咖啡館

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