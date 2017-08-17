文／MOOK景點家編輯部整理報導



南韓開發的新景點「首爾路7017」空中花園步道，引發熱門話題，韓國政府將這條建於1970年的舊高架天橋進行活化，搖身一變成為熱門的觀光新地標。以下整理出十個值得遊玩的景點與路線，結合了旅遊、休憩、娛樂、美食等吃喝玩樂各種樂趣，遊客們可自行做參考與調整。

首爾路7017 (圖／韓國觀光公社)

南大門市場 → 首爾路天台 → 木蓮廣場(木蓮舞台) → 首爾路旅行者咖啡廳 → 空中自然休息區 → 遊樂空間 → 玫瑰廣場(玫瑰舞台) → 7017首爾花盤 → 庭院教室 → 萬里洞廣場

首爾路7017 (圖／韓國觀光公社)

南大門市場

南大門市場除了兒童、女性、男性服飾之外，還販售纖維製品、廚房用品、禮品、民俗工藝品、土產、日用雜貨、飾品等日常生活用品，為韓國最大的綜合市場。

南大門市場 (圖／韓國觀光公社)

木蓮 & 玫瑰廣場

首爾路7017是十分適合拍攝各種紀念照的地方，其中「玫瑰廣場」與「木蓮廣場」附近的觀景台是相當推薦的取景地點。

首爾路7017適合拍照的地點 (圖／韓國觀光公社)

空中自然休息區

首爾路7017沿途種植有50多科、228種的花卉與樹木，因此整體就像一個巨大的戶外樹木園，可以躲避夏季灼熱的陽光，在涼爽的空間進行休憩。其中玫瑰廣場以華麗的玫瑰花為背景，氛圍十分浪漫。

首爾路7017戶外樹木園 (圖／韓國觀光公社)

首爾路7017標有K-POP明星名字的樹木 (圖／韓國觀光公社)

萬里洞廣場

進入萬里洞廣場能夠見到名為「YUN SEUL」的巨大造型物，這個造型物在日光的照射下，會讓地面呈現出波浪造型的圖案。另外首爾路7017中間路段的「BangBang遊樂場」有讓孩子們盡情玩耍而設置的免費彈簧床。

萬里洞廣場 (圖／韓國觀光公社)

首爾路7017的美味小吃

首爾路7017的各式小吃 (圖／韓國觀光公社)

除了欣賞美景與遊樂之外，首爾路7017也有許多美食小吃，其中「SuGuk吐司」是相當在地的韓式三明治。在鐵板上放上奶油後，打上雞蛋並夾上吐司，再與高麗菜製成三明治，是長久以來深受韓國人喜愛的街邊小吃之一。



七夕終結曖昧！首爾十大浪漫夜景～連韓星也愛來

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