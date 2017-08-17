8月31日，國足將在武漢迎來世預賽最後一個主場，對手烏茲別克。9月5日，在客場多哈對陣卡達隊。中國隊只有兩場比賽全部獲勝才有機會獲得小組第三名，才有可能去爭奪半張進軍俄羅斯世界杯入場券。

對於絕大多數中國球迷來說，在經歷了上一場馬六甲最後一分鐘被絕平的不眠之夜后，對中國隊的出線前景有了更清醒的認識。明知希望渺茫，卻始終不願放棄，這應該代表了多數球迷的真實心聲。畢竟中國隊還「活著」，所以依舊渴望奇迹出現。

隨著比賽的日益臨近，國足再次成為全國性的熱門話題。就在今天，武漢街頭突然出現的一條巨幅戶外廣告牌的內容引發了過往人群的熱議。在黃陂區漢口北酒店用品城的巨大立柱上，「想出線？里皮，換我上！」這幾個大字赫然印入眼帘，畫面上還有一串莫名其妙的數字，除此之外再也沒有留下其他有效信息。在戶外大牌價格如此昂貴的武漢鬧市區，猛然出現一條「赤裸裸」的與國足相關的「個人宣言」，自然引起了無數過往群眾的圍觀拍照和熱議。

那麼，究竟是何方土豪在武漢街頭包下巨幅戶外廣告為國足出線支招？是痴心球迷還是企業炒作行為？

新浪體育的記者第一時間趕到現場隨機採訪了圍觀群眾，以求了解廣告背後的真相。在受訪人群中，大部分都認為是位有錢任性的球迷由於對中國隊恨鐵不成鋼，才砸下真金白銀以這樣博取眼球的形式為國足加油吶喊，希望國足能夠好好表現，踢好最後一個主場。也有一小部分表示，在國足生死戰前夕掛出這幅廣告，也許有商業炒作的嫌疑。但無論持哪種觀點，所有受訪者一致表示，投放這個廣告的即便不是真球迷也一定是個地地道道的土豪。

實事求是的說，這種毫無設計感，簡單粗暴求關注的操作手法在這兩年各行業的事件營銷中屢見不鮮，但在體育和足球相關賽事和活動中卻極為罕見。記者隨即在網上也搜索了有關信息，目前除了圍觀群眾的各種點評吐槽之外，關於這名「出線哥」以及幕後推手，卻找不到一點蛛絲馬跡。

無論如何，選擇在這個時候砸錢發生與國足相關的聲音或廣告，都代表著這位「出線哥」對國足的期望，至於是真情流露，還是藉機炒作，只要是真的代表球迷的心聲，為中國足球加油吶喊，那就是低谷中的中國足球一大幸事。（曾瀟強）