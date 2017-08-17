斐濟國際賽首輪紐西蘭人領先 劉晏瑋70桿T14北京新浪網 (2017-08-17 18:04)
紐西蘭球手丹尼爾-皮爾斯
日期:8月17日消息，紐西蘭球手丹尼爾-皮爾斯（Daniel Pearce）在由澳巡賽、歐巡賽、亞巡賽三方聯合認證的斐濟國際賽第一輪比賽中打出66桿（-6），以一桿優勢獲得單獨領先，而參賽的20歲中國小將劉晏瑋表現不俗，交出70桿（-2），位於並列第14位。
總獎金為150萬澳元的斐濟國際賽第一次獲得了三大巡迴賽的共同認證，皮爾斯今天從納塔多蘭灣高爾夫球場（Natadola Bay Golf Course）的后9洞出發，一上來就抓下了前2個洞的小鳥，隨後在17號洞拿到小鳥。轉場之後，皮爾斯大發神威，在1號洞擒獲老鷹，從2號洞開始連抓3隻小鳥，可惜在6號洞和8號洞分別吞下了柏忌，讓他無法獲得更多的領先優勢。最終，皮爾斯以66桿收桿，以一桿優勢確保了單獨領先。
皮爾斯賽后評價道：「我在第一個洞就灌入了非常漂亮的推桿進洞，抓下小鳥，這真的讓這一輪的動力朝著正確的方向前進。我今天打出了很多出色的高爾夫擊球，雖然我的結尾並不是我非常想要的，但是我還是感到非常高興。推桿今天的手感真的很火燙，因此我到處推進了很多推桿進洞，這是美妙的。」
皮爾斯的同胞本-坎貝爾（Ben Campbell）和澳大利亞球手丹尼爾-瓦倫特（Daniel Valente）都打出了67桿（-5），排在並列第2位。來自亞巡賽的23歲馬來西亞球手加文-格林打出68桿（-4），位於並列第4位。
劉晏瑋的表現也不錯，在前11個洞抓下了3隻小鳥，可惜在最後一個洞帶著柏忌離去，交出70桿（-2），排在並列第14位。此前，劉晏瑋在亞巡賽和歐巡賽上的個人最好成績分別是並列第10名和並列第11名。
斐濟本土奪冠熱門、現年53歲的前世界第一維傑-辛格打出71桿（-1），排在並列第24位，來自阿根廷的兩屆大滿貫冠軍卡布雷拉（Angel Cabrera）和獲得過美國大師賽冠軍的加拿大名將麥克-維爾再落後一桿，打出平標準桿72桿，排名並列第33位。
（羅毅）
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