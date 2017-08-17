8月15日，中國城市足球聯賽組委會工作人員柬埔寨，在為期三天的柬埔寨之行里，他們將與柬埔寨足協、U23國家隊等方面進行洽談，商討中國城市足球聯賽聯隊與柬埔寨U23的比賽細節。

8月16日，為了籌備與柬埔寨U23國家隊的友誼賽，中國城市足球聯賽組委會官員張騰飛、司洪亮在抵達柬埔寨首都金邊后便即刻展開了工作，並帶著中國城市足球聯賽賽事主席劉秉潤的良好祝福拜訪了柬埔寨足協主席邵速卡將軍。

儘管事務繁忙，但邵速卡將軍依然抽出時間熱情款待了中國城市足球聯賽組委會代表。對於中國足球近些年的發展變化，作為柬埔寨足協主席的邵速卡將軍也有所了解，他說：「中國和柬埔寨兩國領導有一個共同的愛好，就是足球，所以我也很樂意看到兩國之間足球交流的增進，這對雙方未來的足球發展都有好處。」最後，他對中國城市足球聯賽組委會代表的拜訪表示感謝，並希望中國城市足球聯賽越辦越好。

通過洽談，中國城市足球聯賽組委會代表與邵速卡將軍等人共同初步敲定了比賽時間、地點、行程安排等細節。對於此次有助於促進兩國足球水平發展、增進兩國足球文化交流的機會，顯然雙方都表現出了極大的信任和誠意。

此外，對於擁有豐富辦賽經驗的中國城市足球聯賽組委會來說，即將於9月份開始的中柬足球交流更是一次檢驗和提升賽事組織、安排能力的機會。我們對於柬埔寨方面的配合和支持表示衷心的感謝，也希望兩國運動員能在此次交流中享受足球、享受比賽。（木蘭）