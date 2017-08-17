8月17日，中國圍棋大會百城群英會三人聯棋賽結束半決賽的爭奪，上海閔行區隊與安徽省圍棋協會隊闖入決賽，將於18日10時打響決賽爭奪。

百城群英會三人聯棋決賽階段成績 福建廈門隊 內蒙古隊內蒙古隊 上海閔行區隊 上海浦東新區隊上海閔行區隊 上海閔行區隊 上海閔行區隊 江蘇南通崇川隊 四川成都隊江蘇南通崇川隊 江蘇南通崇川隊 河南省圍棋協會河南省圍棋協會 浙江杭州隊 天津濱海新區隊 上海黃浦區隊天津濱海新區隊 安徽省圍棋協會 安徽省圍棋協會安徽省圍棋協會 河南鄭州隊 安徽省圍棋協會 四川都江堰隊 河南開封隊四川都江堰隊 四川都江堰隊 山西臨汾隊山西臨汾隊 浙江衢州隊