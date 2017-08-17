稿件來源：今體育 公眾號

16日，前天津億利隊主帥李林生離開天津返回韓國。李林生離開了，天津億利隊的保級路還要走下去。下午，天津億利隊在傾盆大雨中繼續展開訓練。

16日中午，李林生與郭慶根收拾行囊，來到了泰達國際會館樓下。雖然隊伍在下午訓練，但王棟、曹陽和聊博超等隊員以及教練組成員還是早早來到泰達國際會館與李林生告別。李林生也與隊員們一一握手擁抱，並給隊員們送上了祝福。「你們要努力，一定要完成保級任務！加油！」李林生在臨別時這樣說道。

在李林生離開后，天津億利隊的教練組又來了一名新成員。不過，新成員並不是外界期待的新任主帥，而是助理教練崔恩郎。今年36歲的崔恩郎比曹陽還要小一個月。不過，他在2012年時就已經擔任中甲北京八喜隊的主教練，當年31歲的他也成為當時中國職業足球賽場上最年輕的主教練。在此之前，沒有職業足球運動員經歷的崔恩郎還在日本足球學院留學深造並在新瀉天鵝隊擔任了一年助教。至於主教練人選，目前尚未確定。目前來看，在與遼寧瀋陽開新隊比賽前，新任主教練帶隊的機會不大。

16日下午，天津億利隊的訓練在天津奧林匹克中心體育場外場照常進行。雖然在訓練中，一場暴雨成為不速之客，但隊伍沒有停止訓練，而是頂著傾盆大雨繼續訓練。顯然，全隊都已經清怵目前嚴峻的保級形勢，知道苦練才能為自己贏得保級的希望。另外，天津市體育局局長李克敏和天津市足協相關負責人也在16日下午來到訓練場看望全隊，鼓勵大家團結一心，頑強拼搏，竭盡全力完成保級任務。