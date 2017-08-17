打虎親兄弟，上陣父子兵！父子、兄弟攜手作戰往往能戰無不勝。縱觀世界搏擊擂台，搏擊兄弟的身影屢屢在擂台上出現。如：UFC名人堂成員「牛頭人」諾蓋拉兄弟、K-1冠軍科爾兄弟、法國帥哥品托兄弟、UFC著名壞小子迪亞茲兄弟以及代表了日本搏擊最高水平的卜部兄弟等等，數不勝數。

而峨眉傳奇的賽場上也有一對中國格鬥兄弟，十分令人矚目，他們就是「龍兄」張春雨和虎弟「張成龍」！哥哥「竹劍」張春雨在TOP-KING的一場純泰規則大戰中，與兩屆K-1冠軍、泰拳王子播求大戰了三回合不分勝負，一舉成名，當時才21歲。

而弟弟張成龍也酷愛習武，受哥哥的影響和熏陶，13歲的他就開始學習了泰拳。為了進一步提升自己，張成龍獨自一人來到了泰國。接受純粹的泰拳訓練的他，憑藉自己的努力和堅持在泰國也打出了名氣，被當地人親切的稱之為，來自中國的硬漢「阿龍」。從全國泰拳錦標賽第五名、「中國最具潛力純泰選手」，到中國第一批簽約Glory的選手，到峨眉傳奇65kg年終總決賽的冠軍。張成龍飛速的成長，從稚氣未脫的「泰拳小子」已蛻變成為峨眉傳奇賽場上當之無愧的明星。

而7月9日峨眉傳奇-重慶站中張成龍奉獻的一場驚天逆轉，讓他完成了從中國泰拳「未來之星」到中國泰拳「領軍人物」的轉變。在純泰規則第一回合被對手完勝情況下，張成龍果斷改變戰術，最終重拳強勢KO泰國悍將瑪哈猜，讓人看到了這名小將超出年齡的老道功力。而峨眉傳奇22中在中國選手接連失利的情況下，又是張成龍頂住了巨大的壓力，戰勝蘇格蘭的泰拳名將斯潘塞？布朗為中方挽回了顏面，讓人看到了這名小將超出年齡的的強大心臟。

追逐夢想、從不止步，取得了一定成績的張成龍不會滿足，他希望繼續提升自己的實力。不久前，張成龍專程前往世界上最著名的格鬥拳館之一荷蘭金色榮耀拳館進行訓練。羅賓·范·羅斯馬倫（Robin van Roosmalen）、馬拉特·格里戈里安（Marat Grigorian）、尼基·霍茲肯（Nieky Holzken）等世界金腰帶得主都在這裏訓練。年僅20歲的「泰拳小子」一步一個腳印的追尋著這些搏擊巨星的腳步不斷前行，終將在峨眉傳奇的賽場上譜寫自己的武者傳奇。