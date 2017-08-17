8月17日，首屆智能圍棋賽決賽戰罷中國台北程序CGI獲得亞軍，賽后開發者吳毅成接受新浪記者採訪時表示軟體會嘗試不同的棋風，人類學習AI的話主要是學習布局和大局觀。

新浪：請問CGI獲得亞軍，現在的心情如何？

吳博士：很興奮，我們也非常開心，因為獲得第二名在計算機的比賽是一個歷史的最好成績。

新浪：這盤棋還是很有機會獲勝的，會有一點遺憾嗎？

吳博士：對，我們本來可以破空，但是出現了失誤。這次成績已經超過我們的預期，我們還是很開心的，像我們一些其他沒有來的成員也都在機器前密切地關注著比賽，獲得亞軍是整個團隊的努力。

新浪：這是一個演算法的bug還是價值判斷的問題？

吳博士：這個需要我們回去再查一下，不過我們大概知道是哪裡出現了狀況。

新浪：請問您覺得CGI是一個什麼樣的棋風？

吳博士：棋風不敢說，因為用不同的機制訓練它就會出現不同的風格。我們盡量去嘗試不同的風格。

新浪：請問您是如何想到做CGI的，您的圍棋水平如何呢？

吳博士：我在大學的時候接觸的圍棋，現在大概是業餘1段的水平。我在讀博士的時候就想做圍棋AI了。

新浪：圍棋AI和人類的思維還是有很大差別的，您覺得如何把AI的思維轉換成人類可以理解的文字呢？

吳博士：人類學習AI的話主要是學習布局和大局觀，AI的後半盤和官子不行。AI因為勝率選擇的原因思維比較跳躍，如果人類學棋的話最好還是按照人類的思維學習。

新浪：CGI之後還有什麼比賽嗎，接下來要如何發展？

吳博士：目前沒有什麼比賽要下，接下來我們還是要繼續完善軟體，爭取把它做得更好。

新浪：非常感謝您接受採訪，再次祝賀CGI獲得亞軍。

吳博士：謝謝。

（戴一鳴）