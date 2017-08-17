陸委會副主委邱垂正（圖）17日表示，總統蔡英文曾表達政府願意與大陸領導人及對岸各階層，有不涉及政治前提實質對話機會。兩岸當務之急應致力排除障礙，務實推展正常交流與協商。中央社記者繆宗翰攝 106年8月17日