陸委會：政府願與陸不涉政治前提對話中央社 (2017-08-17 18:30)
陸委會副主委邱垂正（圖）17日表示，總統蔡英文曾表達政府願意與大陸領導人及對岸各階層，有不涉及政治前提實質對話機會。兩岸當務之急應致力排除障礙，務實推展正常交流與協商。中央社記者繆宗翰攝 106年8月17日
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