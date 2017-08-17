南迴公路及197縣道 週日管制砂石車中央社 (2017-08-17 18:30)
台東縣政府17日公告，台九線（南迴公路）及縣道197，週日禁駛砂石車及混凝土車，違者將依道路交通處罰條例開罰。（公路總局提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年8月17日
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