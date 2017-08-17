稿件來源：延邊富德俱樂部 公眾號

日期:8月17日消息，延邊富德俱樂部發佈本周末迎戰江蘇蘇寧的賽前海報，主題為「咬緊牙戰」，盼望著同蘇寧的保級大戰戰鬥到底。

■ 海報寓意：

不容分說，下場延邊富德對陣江蘇蘇寧易購是一場關乎生死的戰役。兵臨城下延邊隊沒有退路，唯有一戰，咬緊牙關繼續向前。池忠國作為隊長起到很重要的作用，是球隊的主心骨。希望在隊長的帶領下能夠拿下這意義非凡的三分。戰鬥吧！延邊隊！