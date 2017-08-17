8月18日上午9時，2017鄂爾多斯首屆世界智能圍棋公開賽人機大戰將進行，孔傑將與本次比賽亞軍CGI搭檔對抗冠軍Zen。

本次人機大戰比賽用時每方三小時，保留五次1分鐘讀秒，冠軍獎金7萬，亞軍3萬，輔助AI津貼1萬。

此前棋聖聶衛平與哈薩比斯在觀戰人機大戰時均認為如果「柯潔與AlphaGo搭檔」對陣單獨的一台AlphaGo誰更厲害肯定是人機聯合更強。

（陳金鐸）