陸：施壓威脅都沒用 對北韓核政策不變中央社 (2017-08-17 17:28)
（中央社記者邱國強北京17日電）美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德日前在北京表示，中國大陸對北韓應增加壓力。中國大陸外交部發言人華春瑩今天則說，中國大陸在朝鮮半島核問題上政策不變，施壓、威脅都沒用。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩宣稱，中國大陸一貫從維護朝鮮半島和平穩定、維護國際核不擴散體系、維護自身戰略安全利益的角度出發，「根據事情本身的是非曲直，秉持客觀公正的態度來制定相關政策。」
她說，鄧福德（Joseph Dunford）在北京與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長房峰輝及中央軍委副主席范長龍會面時，中方都闡明了原則立場，美方也表達願與中方加強溝通。且鄧福德再次強調，透過政治外交手段解決北韓擁核問題最符合各方共同利益，軍事打擊行動會產生嚴重後果。
華春瑩說，中國大陸在朝鮮半島核問題上的政策是一貫的、連續的，不會改變，「忽悠沒用，施壓沒用，威脅更沒用。」1060817
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