歌壇鐵肺王子楊培安，暖心快遞200公里，從台北專程南下台中，陪伴瑪利亞啟智學園園生，唱歌同樂，並宣佈剛上架的鐵肺王子楊培安公仔貼圖，全數收入，捐助瑪利亞極重多障擴園建校計劃，為弱勢族群盡一份心力。(寇世菁報導)



瑪利亞社會福利基金會即將邁入三十週年，二十五年時，藝人楊培安、蕭煌奇與王識賢，聯袂舉辦公益演唱會，贊助極重多障擴園建校計劃，此後，歌壇鐵肺王子一直很關心這群啟智學園園生，多年來持續捐款，17號鐵肺王子楊培安公仔貼圖上架，他決定把貼圖收入全數捐助瑪利亞極重多障擴園建校計劃，更風塵僕僕，從台北專程南下台中，200公里暖心快遞，把這份熱呼呼的禮物親手送給園生。



看見楊培安出現，正上音樂課的園生，露出燦爛笑容，邀請嘉賓參與，楊培安拿著手搖鈴，陪園生唱感恩的心，他表示，希望公仔貼圖收入捐給瑪利亞，能起拋轉引用效果，讓園生得到最妥善的教育與復健治療。



瑪利亞啟智學園主任李琇菁說，園生包括肢體和智能障礙的重度、極重度多重障礙者，他們在身體上有很多限制，非常渴望跟外界溝通與互動，平常在學園裡是透過眼神、表情、動作和溝通輔具了解他們的想法，而音樂是他們跟外界交流的一個管道，尤其透過音樂活動除了聆聽音樂以外，更能享受自主控制和自我表達，對他們來說有很大幫助。



楊培安公仔貼圖上架，共40張，瑪利亞基金會邀大家發揮愛心，動動手指做公益。



