雨傘運動 黃之鋒遭上訴法庭判刑半年中廣新聞網 (2017-08-17 17:31)
香港蘋果日報報導，港府律政司就雨傘運動，起訴政治團體「香港眾志」主席羅冠聰、「香港眾志」秘書長黃之鋒，與香港「學聯」前秘書長周永康。香港法院上訴庭今天下午判決黃之鋒六個月徒刑、羅冠聰八個月、周永康七個月，並即刻入獄
。
針對這項判決，美國「紐約時報」先前發表評論說，認為這三人一旦入獄，將成為香港政治史上的分水嶺。
現年二十歲的黃之鋒，昨天接受香港「商業電台」訪問時表示，他已經為入監服刑，做好心理準備。他還說，媽媽有交代，一旦坐牢，還是要「好好讀書」。
黃之鋒也說，未來會有越來越多香港年輕人，被送入監獄。他呼籲香港人要重新理解，與面對威權體制。
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