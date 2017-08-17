祖父母節在即，中華民國群園關懷協會公佈祖孫互動大調查，發現祖孫一年以上才聯絡，約2成，希望天天見面，祖父母意願達44.4%，孫子意願則是29.1%，顯示祖孫關係疏離。調查也發現：祖孫在一起時，最常做的事是吃飯，佔8成。呼籲多互動，找回阿公阿嬤幸福感。(寇世菁報導)



群園關懷協會企劃督導黃碧慧說，八月底祖父母節在即，協會特別針對服務的家庭，調查祖孫互動情形，發現2成祖孫關係疏離， 一年以上才聯絡，祖父母希望天天見面，達44.4%，遠大於孫子意願29.1%。祖孫在一起時最常做的事，是吃飯，佔8成，其次是看電視，在自填項目中，許多祖父母及孫子，都填寫拍照是常做的事。 在群園關懷服務家庭中，約70%，家中至少有一位長者，包括三代同堂、隔代教養、甚至還有被子女棄養的失依老人，社工發現，孫子忙課業外務或低頭滑手機，很少和長輩互動，是祖孫疏離的原因。



群園關懷協會陸正誼執行長表示：群園倡導孝親尊老，服務中發現祖孫相處問題徵兆，希望大家正視祖孫疏離的問題，以年輕人熟悉的網路，用實際行動拉近祖孫距離，增進情感交流。



群園舉辦拍出阿公阿嬤的幸福活動，李先生帶著已逝阿嬤照片參加，他說：阿嬤喜歡吃布丁，他會帶著到墓園，向老人家報告自己近況，呼籲家有一老如有一寶，大家要及時行孝。



