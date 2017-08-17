教育部今天（17號）為高等教育留才攬才的「玉山計劃」召開第二次諮詢會議，受邀的台灣高等教育產業工會等多個團體退席，抗議這場會議是「假諮詢、真背書」，無助於真正將高等人才留在國內。教育部高教司強調，有關「玉山學者」審核條件也會考慮年輕學者。（戎華儀報導）



高教工會等團體指控，教育部17號召開的諮詢會議是討論玉山學者的申請和審核方式，而不是討論玉山計劃本身的爭議，相關團體受邀與會淪為背書，因此退席抗議。高教工會認為，玉山計劃只會讓已經有許多業內外收入的教授享有更高的薪資，結果是壓榨年輕教師，而且無法發揮留才攬才功能。



教育部高教司司長李彥儀回應，玉山計劃沒有限定學者資歷。



李彥儀：『經過教育部去審查之後給了這樣一個「玉山學者」，那麼即使學校推薦的人沒有獲選為玉山學者，學校的「彈薪」裡面他還是可以繼續聘用。所以所謂的「特定學者」，應該不是教育部去特定的，因為那個人才是從學校去推薦出來的。』



李彥儀強調，教育部尊重學校攬才的機制，玉山計劃要考量的層面很多，跨領域、教學研究、產學合作、研發等條件都會綜合考量，有潛力、年輕學者並未被排除。



（圖：資料照片，戎華儀攝）



