溫度降但用電持續高 今用電在創史上第三中廣新聞網 (2017-08-17 17:31)
今天(8/17)太平洋高壓減弱，整體高溫比前氣天下降，最高溫出現在台北有36.8度、嘉義35.5度、板橋35.3度，雖然今天溫度不高，但用電量再度排上榜。
根據台電統計，今天尖峰用電出現在下午1點41分，最高用電量達三千六百三十九點零八萬千瓦，創下用電史上第三，備轉容量率有百分之四點四三，實際備轉容量有一百五十七點九六萬千瓦，亮出供電警戒的橘燈。
台電表示，由於今天出現降雨，全台開始降溫，加上明天是週五，用電量本來就會比前四天少，因此預估明天供電情況能更為舒緩。
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