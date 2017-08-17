日期:8月17日，阿根廷媒體報導了特維斯攜帶大量行李回國，未來幾天跟博卡主席談回歸等等消息。從昨日曝出特維斯全家出現在迪拜之後，今天特維斯的消息繼續發酵，這讓申花方面真是哭笑不得。新浪體育今天就特維斯傳聞向申花方面求證，得到的消息是：「申花方面在濟南歸來，看到特維斯的核磁共振報告之後，主動與特維斯溝通，建議他改簽了機票，提早返回阿根廷前往康復中心進行10天的治療和康復訓練，以確保30日特維斯能返回上海，備戰下月中超及足協杯比賽。」

昨天開始，有消息稱特維斯拖家帶口的出現在迪拜，實際上的情況，就只是特維斯返回阿根廷的航班是經迪拜轉機的。申花方面今天認真介紹了特維斯最近的傳聞中的所有情況，事實並不是外媒報導的那樣，「小腿拉傷的特維斯原定計劃是8月19日球隊的比賽后，全家人和他的朋友們一起在20日凌晨啟程，經迪拜轉機飛回阿根廷。但是，之前申花在濟南比賽期間，特維斯留守上海做的核磁共振檢查，報告出來之後，顯示他的小腿出現了拉傷，他鐵定沒有可能在球隊19日與恆大比賽前恢復。從濟南返回上海的申花教練組和申花高層在研究了特維斯的核磁共振報告之後，與特維斯溝通，特維斯希望在阿根廷他熟悉的一家康復中心進行康復治療和訓練。」

據悉，前幾天申花方面與特維斯提供的這家阿根廷康復中心取得了聯繫，「我們將核磁共振檢查報告及之前特維斯的訓練內容等等都告知了對方，康復中心方面認為特維斯至少需要在康復中心進行10天的治療才可能有恢復成果，這樣一來，俱樂部與對方敲定了康復訓練及治療方案，並以書面方式與對方確認了特維斯將於8月17日至28日在這家康復中心進行治療及康復訓練。由於需要10天時間在阿根廷康復治療，因此，球隊和俱樂部方面都希望特維斯提早啟程，確保與球隊間歇期假期結束時間基本吻合，回來之後可以投入9月中超與足協杯比賽的備戰中。」

申花全隊在19日比賽結束之後，將進入假期，28日下午全隊重新集結，開始備戰下一階段比賽的訓練。事實上，此次，特維斯並不是特別想要提早返回阿根廷。畢竟特維斯全家加一直在上海陪伴他的朋友及朋友家人總共二十多人，要改簽機票比較麻煩，特維斯表示希望能夠按照此前航班計劃出發，他也想即使不踢，也看完球隊與恆大一戰。但是申花方面認為28日結束阿根廷康復治療，30日抵滬歸來，這個時間最合理，因此最終特維斯在15日中午完成了改簽，當天夜裡就出發阿根廷了。

關於行李很多這一點，實際上，外界在特維斯抵滬之日就報導了特維斯家人及弟弟全家、朋友全家等19人陪同他一起來到上海，之後，特維斯的父母也來到上海。這麼多人在上海生活了半年時間，此番回國休假，行李多這一點並不難理解。外界普遍在炒特維斯的同時，實際上瓜林比特維斯更早就進離開了上海。申花方面透露：「瓜林是在球隊前往濟南比賽是就飛往美國邁阿密去此前幫他治療過的一位醫生，幫他完成這次的康復理療階段。而瓜林則是要8月24日結束康復治療和康復訓練啟程返回。25日回到上海的瓜林，將提早開啟他的備戰訓練，球隊有一名西班牙康復師專門在基地等待瓜林，每天與瓜林一起訓練。」（曲小尤）