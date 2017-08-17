8月17日晚，中信證券杯首屆世界智能圍棋公開賽決賽DeepZenGo奪冠，賽后開發者加藤英樹在接受記者採訪時表示決賽官子階段對方出現失誤，普通電腦版本比職業稍強。

新浪：首先祝賀ZEN取得冠軍，現在心情如何？

加藤英樹：比賽剛剛結束，雖然還沒有明顯的感受，但很高興是肯定的。

新浪：先跟我們談談決賽的進程。

加藤英樹：開局還可以，但中盤下得有些問題，勝率一度落後很多。但官子階段對方明顯出現了失誤。總之對結果非常滿意。

新浪：贏得首屆世界智能圍棋錦標賽冠軍的感覺和其它比賽有什麼不同嗎？

加藤英樹：拿到這個冠軍感覺確實不同。UEC杯是在大學里進行，學術氛圍比較濃。這次的比賽非常正規，而且獎金很高，規模很大。同時在中國圍棋大會期間舉行，有很多嘉賓到場，感覺非常隆重。

新浪：您開發ZEN有多長時間了？

加藤英樹：ZEN的計算力很強，接觸戰非常強。半決賽那盤棋，對手如果不破中央的話，形勢不太好，但也給了ZEN發力的機會。

加藤英樹：如果算組建團隊的話，有八年的時間了。

新浪：半決賽贏絕藝的那盤是屠龍勝，ZEN平時也這麼凶嗎？

新浪：中國也有很多ZEN的用戶，大家很期待最新版的ZEN面世。

加藤英樹：最新版的ZEN7已經在KGS上開始測試了，大概年底會跟大家正式見面。

新浪：ZEN7大概能有多強的水平？

加藤英樹：用現在大家的普通筆記本的話，大概比普通職業棋手強一點點吧。

（周遊）