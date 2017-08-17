日期:8月17日，2017斯諾克中國錦標賽進入第二個比賽日，在下午進行的比賽中火箭奧沙利文5-2輕取對手晉級，火箭三桿50+和兩桿破百的表現令人信服，已將個人單桿破百總數提升到了879桿。同時，馬克-塞爾比、傅家俊和周躍龍戰勝各自對手晉級第二輪，馬修-史蒂文斯5-4逆轉馬克-艾倫驚險過關。

下午時段賽場迎來了備受關注的奧沙利文的首輪之戰，對手是世界排名第50位山姆-拜爾德，此前兩人曾在2011年的ET10中有過一次交手，當時拜爾德取得了比賽勝利，成為為數不多的對奧沙利文勝率佔優的球員之一。比賽在兩點左右開始，由著名斯諾克裁判保羅-克利爾執裁。第一局奧沙利文開球，拜爾德回球母球落位手架較舒服且黑球開放，奧沙利文選擇進攻遠台紅球底袋結果偏出較多母球停在中台附近留下機會，拜爾德上手單桿45分后中斷，奧沙利文之後的一桿防守不嚴謹又給了對手遠台進攻機會，拜爾德發揮準度再次上手以82-0贏下首局。

第二局開球后奧沙利文回球母球撞到咖啡球停在了綠球旁邊，拜爾德連攻帶守薄入遠台紅球，在通過咖啡球調整時走位不佳中斷了得分，防守中拜爾德將一顆紅球撞到了底袋口，奧沙利文打進袋口紅球上手打出單桿124分清台將比分扳成1-1平。

第三局幾桿糾纏后奧沙利文回球形成嚴密的斯諾克，拜爾德連續三次解球失誤送上12分，第四次安全解到紅球薄邊，此後奧沙利文抓住對手的一桿進攻失誤上手得到26分，繼續防守中奧沙利文不慎將一顆紅球撞到了袋口，拜爾德拿下16分剩下位置不佳的五顆紅球再次進入防守戰，拉鋸戰中拜爾德頻頻失誤送機會，奧沙利文幾次上手后以以84-43將比分改寫成2-1。

第四局拜爾德開球后留下右側一顆單獨的紅球，奧沙利文直接遠台推進紅球底袋上手打出單桿91分制勝，將比分擴大到了3-1。局間休息后第五局拜爾德被迫進攻后留下了大好局面，奧沙利文上手單桿66分后出現簡單球失誤打丟了超分的紅球，拜爾德接手打進紅球但走位不好強攻黑球偏出導致被超分，拜爾德也不糾纏直接認輸，比分來到了4-1。

第六局奧沙利文單桿56分后剩下三顆邊庫紅球轉入防守，繼續爭奪中奧沙利文不慎母球摔袋，拜爾德就此上手70-62完成單局逆轉挽救了一個賽點。第七局開局一段防守戰後奧沙利文通過一桿中袋的組合球進攻上手直接單桿100分鎖定勝局，從而以5-2贏下了比賽輕鬆通過首輪闖入32強。

同時進行的是世界排名第一馬克-塞爾比對陣泰國球員諾龐-桑坎姆的比賽，首局桑坎姆單桿53分遭到塞爾比單桿64分逆轉，第二局塞爾比單桿57分后桑坎姆68-57單局逆轉將比分扳平，此後塞爾比加強了對局面的控制，連勝兩局並在第四局再次打出單桿78分制勝，進入下半場后第五局塞爾比超分的情況下桑坎姆用最後一顆紅球做斯諾克，糾纏中塞爾比一桿運氣球將紅球打入了頂袋從而4-1拿到賽點，第六局桑坎姆先打進紅球但沒能延續得分，塞爾比單桿123分將總比分定格在了5-1，輕鬆晉級第二輪。

其他幾場比賽的情況，中國香港名將傅家俊對陣世界排名第59位的海珊-瓦菲，傅家俊一上來就接連打出單桿73分和102分取得2-0領先，此後瓦菲連勝三局並打出兩桿50+將比分反超，傅家俊及時遏制了對手的反撲，接連三局打出單桿50+以5-3贏下了整場比賽。小鋼炮馬克-艾倫與威爾士龍馬修-史蒂文斯相遇，上半場比分交錯上手雙方戰成2-2平，此後艾倫連勝兩局拿到賽點，史蒂文斯連救兩個賽點並一鼓作氣贏下決勝局以5-4逆轉闖入下一輪，第七局艾倫單桿63分后史蒂文斯的單桿70分逆轉成為了比賽的轉折點。中國小將周躍龍與同胞陳子凡上演德比戰，周躍龍打出兩桿80+和一桿104分與對手戰至決勝局，決勝局中周躍龍單桿94分制勝，驚險闖入下一輪。（曳影）