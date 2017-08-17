日期:8月17日，恆大2017世界斯諾克中國錦標賽在廣州體育學院展開第二日比賽角逐。在第一輪比賽中，備受關注的奧沙利文以5比2戰勝山姆-貝爾德，晉級第二輪。賽后，奧沙利文來到了新聞發佈廳。記者的問題也是五花八門，有問題是否介意被年輕選手衝擊，也有問他覺得自己是否胖了。火老師是如何回答的呢？

來到新聞發佈廳，坐下來后，奧沙利文做的第一件事就是解開領結，因為沒有注意到領結，因此奧沙利文在離開新聞發佈廳后似乎忘記了領結的事情，之後來參加新聞發佈會的塞爾比拿起領結一臉疑惑地問道：「這是誰的？哦，羅尼的！那我去拿給他！」

對於自己今天的表現，奧沙利文一臉滿意地說道：「我對今天自己的表現很滿意，球迷很熱情，我今天也是較快地贏了比賽，我感覺很好。」本場比賽第六局，奧沙利文本有機會將比分鎖定為5比1，但他出現了失誤，「在那一局中我失誤了，本來那一局是可以拿下來的。斯諾克比賽就是這樣，在你失誤后，你會得到懲罰，有時候一個失誤會導致這一局輸了。但我後來又贏了，這不是什麼大不了的事情，這就是斯諾克。」

一位年輕的男記者問道：「很多年輕選手開始衝擊你的地位，你對此有何想法？」聽到這個問題后，奧沙利文挑起眉毛反問：「我的地位？」男記者補充道：「『火箭』。」奧沙利文隨之說道：「我都不知道自己的地位在哪裡。」他並沒有回答這個問題。

另一位男記者問道：「這次你來廣州活動有些多，會影響你的發揮嗎？」對此，奧沙利文給予回應，從他的話中可以看出，他並不認為自己活動很多，「其實來到廣州后我也沒有什麼其他活動，以比賽為主，在酒店裡看看電視，睡覺，過來練練球，其他也沒什麼事情。」

一些球迷表示，他們此番看到奧沙利文，認為他比以前胖了。

對此，火老師有何想法？他的回答乾脆利落，「我現在也不怎麼跑步了，胖就胖一點了。」

（董正翔 發自廣州）