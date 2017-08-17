世大運即將開幕，各國選手齊聚台灣，近來正夯的共享經濟也搭上世大運熱潮，祭出史上最大好康限期優惠。在oBike營運的10個國家中，即將推出「台灣唯一免押金」，降低申辦門檻，爭取全民體驗oBike共享單車魅力；此外，在8月19日至30日世大運期間更是祭出「免費騎乘」優惠，邀請全民及外籍旅客一同為選手加油，發揮「共享共好」的oBike精神！

台灣oBike表示，台灣共享單車屬自行車租賃業，現行法規並未明訂押金的相關規範、使用及管理，在法條定案前，oBike將破天荒在今年8月底前，推出「台灣免押金」優惠，證明oBike深耕台灣的決心。若已成為oBike會員的用戶，屆時也可選擇將押金轉到到oBike儲值錢包帳戶或辦理退款。

而為了響應國際體育盛事，oBike在世大運期間（8月19日凌晨0點至8月30日24點），也祭出史上最高優惠「全台灣免費騎乘oBike」，每次騎乘前十分鐘免費，邀請民眾及外籍旅客體驗共享單車，無論是去參加世大運為台灣選手加油，或是完成生活交通大小事！

此外，8月19日世大運開幕式當天的下午2時至晚間8時，在小巨蛋場館旁也設有兩站專屬「oBike Support!」停靠站，邀請民眾免費騎乘oBike到現場為台灣加油，更可在擁擠人潮展館旁輕鬆還車！