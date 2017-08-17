跑步時最讓人厭惡的5種行為 其中有你反感的嗎？北京新浪網 (2017-08-17 17:15)
1、毫無徵兆的蹲下或停下
在跑步過程中如果有不適或突髮狀況，千萬不可突然停止或蹲下，這是非常危險的行為，因為你身後的跑者可能閃避不及便撞上你。最好的方法就是慢慢移動到跑道兩側之後，再逐漸停下來。
2、擋住路，並排跑
許多跑者喜歡肩並肩跑步，但若多人並肩跑於操場時，則會阻礙後方跑者的路線。同時速度越慢的跑者或者快走的朋友，應該使用外道，讓速度快的跑者跑內道，這也是運動安全的考慮。
3、緊跟著別人後面跑
不宜跟在別人後面跑，假設兩人速度差不多，也應該保持安全距離，和前者建議至少保持2米以上的距離，讓前面跑者不會感到後面有壓力。尤其男性跑者不要跟在陌生女性跑友的身後一聲不響的跑步。
4、外放音樂、隨意吐口水
固然有人跑步不聽音樂，但也有很多跑友離不開音樂的陪伴。這可不是「獨樂樂不如眾樂樂」，如果跑步聽音樂建議不要外放影響到別人；同時跑步時想吐口水最好吐到隨身帶的紙巾上，尤其不要不小心吐到後面跑友的身上。
5、光膀子跑步
拋開不太雅觀、市容市貌外，光膀子跑步一般是因為跑到後面全是汗，上衣濕漉漉的感覺很重；上臂腋窩內側被衣服摩擦、尤其被汗水浸泡會很痛；光膀子被風一吹，感覺非常舒服。但基於對女性的尊重，也基於男女平等觀念，請愛赤膊的男跑者穿起衣服來，同時注意個人衛生吧。（FUNRUN）
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