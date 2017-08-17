2017年亞錦賽中國女排由國家隊助教包壯掛帥，帶領以河南、雲南等隊為班底臨時組建的隊伍出征。面對一線陣容出戰的日韓泰哈等強手，這支年輕球隊表現出的戰鬥力超出預期。隊員拼勁足且貫徹教練意圖堅決，主帥包壯的臨場指揮和換人時機把握也頗見功力，全隊團結一致拼進4強超額完成任務。

臨時組隊表現超預期 擺正位置拼進4強

今年亞錦賽與全運成年組比賽時間接近，兼顧地方利益，中國女排由國家隊助教包壯掛帥，隊伍主要由不承擔全運任務的選手組成。參與了集訓的王雲蕗、劉晏含等人因簽證問題臨戰未能成行，本就合練時間不長的中國實力再打折扣。就是這樣一支主要由聯賽排名靠後球隊選手組成的隊伍，在本屆亞錦賽敢打敢拼，放低姿態去沖每個對手，闖入4強取得了超預期的成績。

這次出戰亞錦賽的選手在國內大多知名度不高，隊員能力不突出，隊伍又是臨時組建，外界對其亞錦賽的前景並不看好，甚至擔心她們創下該賽事的成績新低。這些鮮有機會代表中國征戰大賽的選手格外珍惜這次機會，較好地發揮了水平。

小組賽首場雖被日本零封，但第三局一度領先5分僅以24-26惜敗；次戰橫掃澳大利亞奪下首勝確保8強。複賽首戰泰國兩度落後頑強扳成2平，將對方老將悉數逼上場搶下1分；次戰中國台北1-2落後咬牙頂住，變陣奏效3-2逆襲，落位F組第3。1/4決賽克服賽程臨時調整的困難，連續早場作戰3-0力克哈薩克晉級4強。半決賽和季軍戰連戰日韓兩強，發攔施壓不夠且自身一傳屢出紕漏，接連被零封落位第4。

新人不怯場敢於發揮 拼搏彌補實力差距

此次中國13人出戰，除29歲的劉夢雅外，其他隊員都是95后。雖鮮有參加高水平對抗的機會，但毫不怯場，真正做到了放手去拼。即使一傳薄弱、攻擊力稍遜，在遇到困難時也不輕言放棄。與哈薩克爭進4強的關鍵戰，次局在判罰相對不利的情況下仍咬牙頂住，6次挽救局點34-32險勝，充分展現了這支年輕隊伍的抵抗力。

儘管沒有明星選手壓陣，但隊員求勝慾望強烈，主攻金燁、二傳郁佳睿等人整體表現上佳。選手的基本功雖有較大差距，但臨場較好地貫徹了教練的戰術意圖。即使配合時間較短，也成功打出了雙背飛、前交叉等戰術球。但進入4強后，對獎牌有想法且技術漏洞較多，沒能給日韓充分施壓。

包壯首次帶隊出彩 臨場指揮應變能力強

成功躋身4強，除隊員的拼搏外，首次獨立帶隊的主教練包壯在臨場指揮和換人時機把握上也可圈可點。在國家女排擔任陪打教練和助理教練多年，包壯業務能力過硬，對比賽也有自己的解讀。複賽對壘中國台北形勢不利之際，包壯在第四局果斷變陣，將頗受期待的新秀接應陳佩妍換下，隊長劉夢雅從主攻改打接應，蔡曉晴和金燁聯袂擔綱主攻，變陣奏效最終逆襲。後續比賽中國也沿用了這一陣容，在穩定一傳、保證攻守平衡上起到了積極作用。

雖是首次以主教練的身份帶隊，但包壯在暫停時機把握和臨場布置上頗見功力。暫停時包壯給隊員講解比賽充滿激情且講話直截了當，不僅一直在努力調動選手的情緒，而且對球場形勢有著清晰判斷，技術細節解說也比較到位，明確傳達了當前對隊員的技術要求。教練的清晰部署和及時提點讓球員心裏更有底，有利於信心的積累和士氣的提振。

在備戰稍顯倉促、並非一線陣容出戰的情況下，中國力奪亞錦賽第4名錶現值得肯定。此次亞錦賽的經歷對陣中的年輕選手彌足珍貴，希望她們在見了世面后，能更好地看到技術上的不足，未來更進一步。

（高加索）