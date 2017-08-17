明（18）日全台各地及金馬地區多為晴朗炎熱天氣，午後西半部與其他地區山區留意局部短暫雷雨。（圖／NOWnews）

根據中央氣象局發布資訊顯示，明（18）日受到太平洋高壓影響，全台各地及金馬地區多為晴朗炎熱的天氣，午後西半部地區及其他山區都有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨，提醒民眾注意。

氣象局也指出，今日至下周一（21日），因太平洋高壓影響，全台各地天氣多為多雲至晴、午後出現雷陣雨，溫度則約為 26 度至 36 度左右；而下周二（22日）、下周三（23日）水氣增加，東半部會有短暫陣雨，西半部則會出現午後雷陣雨，溫度部分則約為 26 度至 35 度。

另外，氣象達人彭啟明也在臉書上指出，目前許多預測模式都預測下周會有颱風生成，6 至 10 天內會相當靠近台灣，若以目前全球預測模式三天預測颱風有兩百公里的誤差來看，還沒有太高路徑走向的參考價值，從趨勢上，當典型高壓位置在日本南方，颱風容易沿西北西前進，接近台灣機會較高，若民眾有戶外活動，可能就要有受颱風影響的機會存在，或另有備案與做好防颱準備。