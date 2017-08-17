攝護腺癌發生骨轉移，治療出現抗藥性，只能默默忍受疼痛、繼續看著病情惡化？醫師表示，目前也有新的核醫治療藥物，利用靜脈注射的「鐳-223」自動導向功能，讓α粒子放射線能量集中，更能有效殺死病灶部位癌細胞，並減少對周邊正常組織的傷害，緩解疼痛，提升生活品質。

攝護腺癌病患接受鐳-223同位素靜脈注射治療。（圖片提供／台中榮民總醫院）

早期症狀不明顯 1/4攝護腺癌確診為時已晚

根據國民健康署資料，攝護腺癌發生率為我國男性癌症發生率第5位，死亡率為男性癌症死因第7位。早期的攝護腺癌幾乎沒有症狀，或發生的症狀容易與攝護腺感染或是攝護腺肥大等良性問題混淆，因此，在台灣約1/4病人確診時，已是疾病中、晚期，甚至癌細胞已出現轉移。

不只會痛！攝護腺癌骨轉移恐釀半身癱瘓和骨折

台中榮民總醫院泌尿外科主任裘坤元表示，針對攝護腺癌晚期轉移的病人，臨床可用荷爾蒙療法抑制雄激素分泌，以減緩腫瘤的生長，但部分病人在2至3年後會演變為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」（metastatic castration-resistant prostate cancer，簡稱mCRPC），即腫瘤出現抗藥性，不再受藥物控制，進而擴散到身體其他器官，包括骨轉移。

當發生癌症骨轉移時，轉移部位不僅可引起劇烈疼痛，若為脊椎骨轉移時，還可能造成脊椎塌陷而壓迫到神經，導致半身癱瘓、大小便失禁等嚴重後遺症；而其他「承重骨骼」如大腿骨，也可能發生病理性骨折，導致病人失去運動功能，因此會嚴重影響生活品質。

當發生攝護腺癌症骨轉移時，轉移部位不僅可引起劇烈疼痛，若為脊椎骨轉移時，還可能造成脊椎塌陷。

提高生活品質 鐳223治療成新選擇

台中榮民總醫院核醫科主任蔡世傳表示，針對轉移性去勢抗性攝護腺癌患者，目前有新的「鐳-223同位素治療」可供選擇，這是一種不同於化學治療和荷爾蒙治療的α粒子同位素藥品。「鐳-223」的化學性質與鈣相近，而鈣是骨頭的主要成分，骨轉移病灶的新骨建構也需要大量的鈣，因此經過靜脈注射的「鐳-223」會自動導向聚集至骨轉移病灶周遭，藉由α粒子放射線能量的釋放，殺死骨頭轉移部位的癌細胞。

由於「鐳-223」α粒子範圍小於100微米（小於10個細胞直徑），因此可將周圍正常組織受到的傷害盡量降低，堪稱為前列腺癌骨頭轉移治療的新型巡弋飛彈。研究顯示「鐳-223同位素治療」治療對於合併有症狀的骨轉移，且尚未有臟器轉移的去勢抗性前列腺癌有治療效益。

蔡世傳醫師表示，在原本既定的治療中，再加上「鐳-223同位素治療」不僅可以有效控制骨頭轉移病灶的惡化，改善生活品質，又能延長整體存活率。不過，目前健保尚未給付這項治療，轉移性去勢抗性攝護腺癌病人必須自費。

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