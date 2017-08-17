「男人40只剩一張嘴」，真有這一回事嗎？泌尿科醫師表示，根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會（Taiwan SDACT）於2003年利用性功能調查量表（IIEF-5），再以電訪詢問900位有效樣本，發現全台40歲以上的男性，勃起功能障礙的比例為26.0%，顯示台灣中年男性確實普遍有「抬不起頭」的困擾！

根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會於2003年利用性功能調查量表，再以電訪詢問900位有效樣本，發現全台40歲以上的男性，勃起功能障礙的比例為26.0%

男人「軟趴趴」是勃起功能障礙上身？3類型這樣鑑別！

不過，究竟何謂勃起功能障礙？又是怎麼產生的呢？台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師楊智凱表示，所謂的勃起功能障礙，指的是性行為時，陰莖無法達到足夠硬度進入陰道，或無法維持硬度達到射精，且這種情況經常發生的症狀。

根據成因不同，勃起功能障礙在臨床上，又可分為器質性、心因性和混合性3大類型。其中，器質性主要是因為血管、神經、內分泌系統或是陰莖海綿體產生異常所引起。這類患者通常合併有老化及糖尿病、高血壓、高脂血症等慢性病，反應在性器官上，則會呈現勃起功能慢慢衰退、晨間勃起不正常，以及在各種狀況下的表現都不理想。

而心因性則是因為焦慮、憂鬱、伴侶關係衝突、緊繃等心理、情緒因素造成勃起困難，通常沒有合併慢性病，特徵是在某些事情發生後，勃起功能突然變差。這類型患者普遍年紀較輕，早上睡醒時或在特定狀況仍有不錯的勃起。至於，混合性指的則是合併器質性與心因性因素所引起。

除了老化因素外，楊志凱醫師表示，臨床上也發現，不少有勃起功能障礙的年輕男性，是因為攝護腺發炎所引起。

老化是勃起功能障礙主要肇因 醫師：補對睪固酮助改善

除了說明勃起功能障礙有哪些類型外，楊志凱醫師也提到，其實老化正是導致男性朋友產生勃起功能障礙的最關鍵因素。性反應會隨著年齡的增長而減少，不光心理上，會造成情慾低落、性衝動減少；反應在生理上，男性朋友也會隨著睪固酮等男性荷爾蒙減少，以及神經血管與海綿體平滑肌不正常等原因，而使夜間勃起次數減少、高潮強度降低等情形接連發生。

一般來說，健康成年男性的睪固酮濃度應介於300～1,100ng/dL之間。但根據台灣男性學醫學會統計，全台約有27%的中老年男性有睪固酮過低，也就是男性荷爾蒙低下的情形。針對這類因老化導致勃起功能障礙上身的朋友，楊志凱醫師建議，其可適度諮詢醫師，進行3個月的療程來補充睪固酮，輔助改善性功能障礙問題、提升體力、精神；並發揮增加身體瘦肉組織、骨骼密度，降低新陳代謝症候群發生風險的益處。

不只老化讓小弟弟「抬不起頭」 攝護腺發炎、壓力、吸菸，都是致病因素

但楊志凱醫師也強調，雖然老化是導致勃起功能障礙發生的最關鍵因素，可是，不正常的生活型態，例如：吸菸、酗酒、成癮性毒品、壓力和焦慮等，也是導致勃起功能障礙產生的可能原因之一。若民眾能適度改變，或除掉這些生活習慣，即能有效幫助改善個人和性生活的健康。

此外，臨床上也發現，不少有勃起功能障礙的年輕男性，常是因為攝護腺發炎引起的。這類病友除了勃起功能出現異常、射精時間縮短外；往往也會伴隨有排便裡急後重感（多次解便，但是都不多或沒有大便）等下泌尿道症狀。因此，年輕男性若發現自身有勃起功能障礙的問題，千萬不要諱疾忌醫、濫用偏方，而應儘速就醫，尋求專業醫師的協助，釐清病因、對症治療，較有保障。

楊志凱醫師提醒，年輕男性若發現自身有勃起功能障礙的問題，千萬不要諱疾忌醫、濫用偏方，而應儘速就醫，尋求專業醫師的協助，釐清病因、對症治療，較有保障。

勃起功能障礙，服藥治療效果一級棒？醫師：心臟病患要慎服

至於，臨床上勃起功能障礙的治療方式有哪些？楊志凱醫師表示，除了外界常知的口服威而鋼、犀利士、樂威壯等藥物外；目前有低能量體外震波可選擇，不滿意可多嘗試幾次或增加劑量。若嘗試後仍不滿意，則可考慮海綿體注射或真空吸引，甚至人工陰莖植入手術來幫助改善勃起功能、提升性生活滿意度。

不過，由於勃起功能障礙與心血管疾病具有相同的危險因子，包括高血壓、糖尿病、高脂血症、靜態生活、年老與吸菸等；且兩者容易併存，勃起功能障礙更被視為心臟血管疾病的先行指標。因此，楊志凱醫師特別叮嚀心臟病患需注意，若有服用任何形式的硝酸鹽製劑者，不得併用威而鋼、犀利士或樂威壯等藥物，才不會因此引發致命的低血壓上身。

【泌尿科醫師小叮嚀】：

最後，楊志凱醫師再次提醒，想要上述輔助藥物發揮效用，患者必須先有一定的性刺激才行。所以，伴侶的角色非常重要。另一半必須了解，勃起功能障礙是造成男性無法行房的原因，並非伴侶失去魅力或不再被愛。建議男性朋友應多和伴侶溝通自己的問題，有了伴侶的支持，勃起功能障礙治療更容易成功。

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