迎接8月19日的台灣世大運來臨，你準備好了沒？是否己經預約好激烈戰事的高潮迭起？無論是大確幸的人們可以買到夢寐以求的現場觀眾席，還是一日忙碌後守在家中電視前的撥雲見月看天明，都只為了能用自身雙眼瞧見台灣運動黎明前的一絲曙光。

(情境圖片／華人健康網提供)

所以，白天排隊等比賽入場是小事，晚上仍要盯著電視看重播，為了助興，親朋好友一伙地更少不了喝酒助興，配上自我奉獻式的搖旗吶喊，隨著競賽的潮起潮落，維期12天的日夜奮戰，讓下班下課才是真正感受我思故我在的靈魂目標。

而在12天過後，搭配上酒精飲料的聖靈澆灌及宗教崇拜式的追賽後，是否在夜人深靜或大夢初醒之後，燃起家中明亮的燈光時，重新審視自己在世大運中的混沌假期？尤其是有飲酒的朋友們，端詳後發現自己肌膚好像變得乾燥一些、缺乏彈性、甚至好像有顥得初老症狀來臨？相信我，這不是你的錯覺，這是真的，而且是讓你狂歡暢飲的「酒精」在作怪。

傳說中，酒精和膀胱的恩怨情仇

酒精在古時是多少能人志士用來抒發心情或是醉斷腸的好用物，而易地而處在21世紀的現代，更有許多對人體有重要的生理影響。首先，酒精其實是一種利尿劑，可以抑制腎臟一種重要的保水賀爾蒙—「抗利尿激素」分泌，顧名思義，負負得正，「抑制抗利尿」＝「讓人利尿」。

所以，若是在看比賽時狂灌啤酒，相信你會因為利尿作用狂跑廁所，最後錯過許多一期一會的絶佳鏡頭；除此之外，隔日醒來，除了宿醉頭痛做怪，還會發現變得皮膚乾燥粗糙，長期賣力保養的水咩咩肌感頓時功虧一簣；所以看賽時除了大口暢飲美味酒飲外，記得也需適量補充水份，才不會過完世大運後帥哥們當不成歐巴，倒成了初老乾巴巴。

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無酒令人喪、有酒讓人胖

接著，酒再好喝，其中的熱量與油脂相當，每一公克的酒精就有7大卡的熱量，加上酒精的人體代謝途徑也與脂肪類似，所以在人體囤積的部位也與脂肪相當。若是省略前面一堆令人生厭的叨叨絮絮，結論也就是說，當豪飲狂喝了了半個月酒飲，代謝成脂肪的酒精，也就這麼黏附在初老該瘀積的部位，像是看不見的小心肝，看得見的肚上贅肉四海聯歡一家親，團結且到處溢散，無限地吞噬著能曾經的人魚馬甲，徒留的只剩不提當年勇的初老肥腫。

酒精，皮膚初老生斑的元兇

享受豔陽夏日的精采賽事，灌上一口充滿著清涼微刺的氣泡啤酒似乎是個很不錯的選擇，感受氣泡在舌尖上跳耀，就像炎炎夏日的夜裡看見花車女郎一樣的心曠神怡、安神襲人。

不過，千萬別把自己的好心情建築在精緻皮膚的無聲痛苦上，研究指出，有飲酒的人，再加上日曬，會比沒有喝酒的人，更容易長斑和曬傷的問題。不過，目前造成種如是機轉的確切原因尚未找到，目前人體機轉仍不清楚，有臆測可能的原因，是酒精攝入後，造成的人體更多的氧化代謝壓力，進而影響皮膚的修復能力。造成有飲酒的人曬起太陽，更容易曬傷及長斑。

雖説「看賽得意須盡歡，莫使金樽空對月」，又說「醉裏且貪歡笑，要愁那得功夫」，可惜古人話沒說完，雖然喝酒當下的確高興爽快，不過醉後的代價還是不容小覷，像是皮膚變乾變胖變老變醜加曬斑等！所以囉，準備守在賽事前的您，除了準備享受比賽所帶來腎上腺激素分泌帶來的快感外，還是保留一點腦力理智思考，切記「放下酒瓶，立地健康」哦！

本文出自：營養一二三<健康好簡單>

原文網址 http://www.top1health.com/Article/320/53028