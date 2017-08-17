法國最大港口聯盟港HAROPA 獲得2017全球最佳環保港暨歐洲最佳港口雙料殊榮中央網路報 (2017-08-17 16:23)
在最後決選的名單中，HAROPA分別與漢堡、鹿特丹競爭歐洲最佳港口；與美國的長堤港、亞洲的新加坡港、歐洲的漢堡港角逐全球最佳環保港。由亞洲知名媒體 Asia Cargo News 每年舉辦 « 亞洲貨運、物流及供應鏈獎 »，由其讀者參與投票，這些讀者分別來自於亞洲地區的進出口商、海運、空運、物流及供應鏈業的專業人士，他們傳達亞洲客戶對HAROPA在歐洲供應鏈競爭力的肯定，以及認同HAROPA致力全球環境保護的承諾。”
HAROPA現任執行長暨利哈佛港局長Hervé Martel 先生，發表了感言〞能夠再次獲得“歐洲最佳港口”這個獎項，給予HAROPA的成員和我們的客戶莫大的信心，也是HAROPA所有的員工和合作伙伴的莫大榮耀。這也證實，HAROPA在新的絲綢之路裡扮演了重要的角色。而連續三年獲得“全球最佳環保港”則是一再地認同了利哈佛港、魯昂港和巴黎港三個港口在發展海洋貿易的同時，更致力維護全球公民的共同利益，HAROPA在發展全球貿易時仍致力生態系統和土地的保護。強調地區經濟的發展和對港口、海洋生態的高度關注是並行不悖的。“
“歐洲最佳港口”特寫：
此獎項代表，亞洲客戶認同法國最大的港口聯盟HAROPA為歐亞貿易在物流供應鏈上，提供了各項有利的服務：
- ¬與亞洲市場，每天有將近兩個直航服務；
- 最有競爭力的海運時間：從歐洲出口到新加坡僅需21天，相較於安特衛普港快了2天，英國和荷比盧港則早了4天；
- 貨櫃碼頭可以全天候沒有潮汐限制接納全世界最大的貨櫃船（20,000TEU）在滿載時掛靠；
- 密集的海運網絡：與全球700個港口相連，包括亞洲與大洋洲225個港口；
- 貨物運輸簡單快捷（例如：海關清關時間不超過5分鐘，99%的貨物不需要查驗）；
- 簡便的進口關稅和稅收政策（例如：法國貨物增值稅VAT逆向徵收）；
- 客戶導向，貼近亞洲市場核心：HAROPA在亞洲各國設立完善的辦事處，包括了台灣、中國、新加坡、日本、南韓和印度，實際地積極參與亞洲經濟生活體。
“歐洲最佳港口”也是一個機會，讓全球客戶認識HAROPA發展的雄心──特別針對亞太地區的客戶提出的“客戶解決方案4.0”：
- 每年公佈HAROPA港口績效指數KPI：是歐洲惟一的港口，每年進行績效指數監測並正式公告結果；
- 與法國海關積極合作，加強中法海關協議，簡化雙方產品過境和貿易往來的便利性；
- 與總部位在利哈佛的系統商SOGET發展第四代港口一站式作業系統“S) One”“，一個很真實的高科技系統，也是全世界港口一體化作業窗口的科技先鋒者 。
- TRAFIS實驗室”是法國首座國家和私人資助的跨境貿易便利化研究實驗室，設立在法國利哈佛港，實驗室目標是致力跨境貿易的安全防護、數位科技、區塊鏈技術（blockchain）和人工智慧的發展。
“歐洲最環保港口”特寫：
得到“最佳綠色港口”的榮耀，除了代表亞洲客戶歡迎HAROPA推動環保措施的品質和承諾。另一方面，這一承諾也推動了HAROPA的兩個發展軸心：一方面發展整合和多式聯運運輸，另一方面積極鼓勵有效對抗全球暖化的措施。
環境一直是HAROPA戰略的中心焦點
HAROPA成員 – 利哈佛港和魯昂港：共同維護塞納河口資源
塞納河口主要位於魯昂港和利哈佛港的海洋邊界。面對二個港口需要連貫一致和統籌的河口管理，兩個港口實施了共同的可持續性發展方向，著重三個共同的主題：
- 對荒野保護區和自然資源的前瞻性管理
- 控制港口活動對環境的衝擊
- 設計階段出發時，就整合了環境議題和各項諮詢，以此支持各個發展計劃
HAROPA成員 - 巴黎港：城市的生態運動者
促進內陸水路運輸是巴黎港對環境保護承諾的重點。它的環境策略計劃包括了253個行動，分成四個優先項目：港口自然棲息地的整合，對環境影響的控制，品質管理系統和ISO 14001認證。
環境船舶指數（ESI）
2010年由北歐港口啟動的ESI指數，鼓勵船東減少船舶的大氣排放量。自2013年以來，ESI指數已全面進入塞納河渠道。 HAROPA每年都頒發獎項給最環保掛靠的船公司，並給予他們實質上的財務回饋。到2016年底，利哈佛港共獎勵了890次的船舶掛靠。為了鼓勵河流船隊響應環保，巴黎港務局也開始了第一屆河流船隊環保獎。這個獎項是為了表揚最環保的河運貨船和客船和使用者。自成立以來，已有25家貨代公司簽屬參與此比賽。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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