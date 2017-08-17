【中央網路報】

<全世界最大貨櫃船之一MOL Triumph掛靠利哈佛港。> 來自亞太地區供應鏈專家的肯定，法國最大港口聯盟HAROPA（歐洲第五大港，由塞納河沿岸三個港口利哈佛港、魯昂港和巴黎港所組成）在6月29日於新加坡領取了首次的雙料殊榮，同時獲得2017全球最佳環保港以及2017歐洲最佳港口。在最後決選的名單中，HAROPA分別與漢堡、鹿特丹競爭歐洲最佳港口；與美國的長堤港、亞洲的新加坡港、歐洲的漢堡港角逐全球最佳環保港。由亞洲知名媒體 Asia Cargo News 每年舉辦 « 亞洲貨運、物流及供應鏈獎 »，由其讀者參與投票，這些讀者分別來自於亞洲地區的進出口商、海運、空運、物流及供應鏈業的專業人士，他們傳達亞洲客戶對HAROPA在歐洲供應鏈競爭力的肯定，以及認同HAROPA致力全球環境保護的承諾。”HAROPA現任執行長暨利哈佛港局長Hervé Martel 先生，發表了感言〞能夠再次獲得“歐洲最佳港口”這個獎項，給予HAROPA的成員和我們的客戶莫大的信心，也是HAROPA所有的員工和合作伙伴的莫大榮耀。這也證實，HAROPA在新的絲綢之路裡扮演了重要的角色。而連續三年獲得“全球最佳環保港”則是一再地認同了利哈佛港、魯昂港和巴黎港三個港口在發展海洋貿易的同時，更致力維護全球公民的共同利益，HAROPA在發展全球貿易時仍致力生態系統和土地的保護。強調地區經濟的發展和對港口、海洋生態的高度關注是並行不悖的。““歐洲最佳港口”特寫：此獎項代表，亞洲客戶認同法國最大的港口聯盟HAROPA為歐亞貿易在物流供應鏈上，提供了各項有利的服務：- ¬與亞洲市場，每天有將近兩個直航服務；- 最有競爭力的海運時間：從歐洲出口到新加坡僅需21天，相較於安特衛普港快了2天，英國和荷比盧港則早了4天；- 貨櫃碼頭可以全天候沒有潮汐限制接納全世界最大的貨櫃船（20,000TEU）在滿載時掛靠；- 密集的海運網絡：與全球700個港口相連，包括亞洲與大洋洲225個港口；- 貨物運輸簡單快捷（例如：海關清關時間不超過5分鐘，99%的貨物不需要查驗）；- 簡便的進口關稅和稅收政策（例如：法國貨物增值稅VAT逆向徵收）；- 客戶導向，貼近亞洲市場核心：HAROPA在亞洲各國設立完善的辦事處，包括了台灣、中國、新加坡、日本、南韓和印度，實際地積極參與亞洲經濟生活體。“歐洲最佳港口”也是一個機會，讓全球客戶認識HAROPA發展的雄心──特別針對亞太地區的客戶提出的“客戶解決方案4.0”：- 每年公佈HAROPA港口績效指數KPI：是歐洲惟一的港口，每年進行績效指數監測並正式公告結果；- 與法國海關積極合作，加強中法海關協議，簡化雙方產品過境和貿易往來的便利性；- 與總部位在利哈佛的系統商SOGET發展第四代港口一站式作業系統“S) One”“，一個很真實的高科技系統，也是全世界港口一體化作業窗口的科技先鋒者 。- TRAFIS實驗室”是法國首座國家和私人資助的跨境貿易便利化研究實驗室，設立在法國利哈佛港，實驗室目標是致力跨境貿易的安全防護、數位科技、區塊鏈技術（blockchain）和人工智慧的發展。“歐洲最環保港口”特寫：得到“最佳綠色港口”的榮耀，除了代表亞洲客戶歡迎HAROPA推動環保措施的品質和承諾。另一方面，這一承諾也推動了HAROPA的兩個發展軸心：一方面發展整合和多式聯運運輸，另一方面積極鼓勵有效對抗全球暖化的措施。環境一直是HAROPA戰略的中心焦點HAROPA成員 – 利哈佛港和魯昂港：共同維護塞納河口資源塞納河口主要位於魯昂港和利哈佛港的海洋邊界。面對二個港口需要連貫一致和統籌的河口管理，兩個港口實施了共同的可持續性發展方向，著重三個共同的主題：- 對荒野保護區和自然資源的前瞻性管理- 控制港口活動對環境的衝擊- 設計階段出發時，就整合了環境議題和各項諮詢，以此支持各個發展計劃HAROPA成員 - 巴黎港：城市的生態運動者促進內陸水路運輸是巴黎港對環境保護承諾的重點。它的環境策略計劃包括了253個行動，分成四個優先項目：港口自然棲息地的整合，對環境影響的控制，品質管理系統和ISO 14001認證。環境船舶指數（ESI）2010年由北歐港口啟動的ESI指數，鼓勵船東減少船舶的大氣排放量。自2013年以來，ESI指數已全面進入塞納河渠道。 HAROPA每年都頒發獎項給最環保掛靠的船公司，並給予他們實質上的財務回饋。到2016年底，利哈佛港共獎勵了890次的船舶掛靠。為了鼓勵河流船隊響應環保，巴黎港務局也開始了第一屆河流船隊環保獎。這個獎項是為了表揚最環保的河運貨船和客船和使用者。自成立以來，已有25家貨代公司簽屬參與此比賽。(蘇松濤報導)