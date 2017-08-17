Roots CANADA 150復古鞋款快閃貨櫃屋中央網路報 (2017-08-17 16:45)
為期4個月全台12場巡迴，首場郭彥均和Lara 梁心頤開場助陣
首場Roots CANADA 150復古鞋款快閃貨櫃屋將在台北Sogo忠孝店1樓廣場現身，為期四天(8月17日~8月20日)的活動特別邀請郭彥均擔任開幕日的一日店長，並與消費者分享他的Roots穿搭技巧。另外，於新光三越信義A11場次8月26日下午2點，將邀請Lara 梁心頤現場演唱三首新歌與經典歌曲與歌迷同歡！其中包含了Lara在8/18號即將啟動的募資計畫主題曲「陽光」，歌曲及MV也將會在9月1日上線！
CANADA 150復古鞋 VIP會員獨享首購優惠$2980
配合全台CANADA 150復古鞋款快閃貨櫃屋，於各場次快閃貨櫃屋活動期間VIP會員獨家享有首購優惠價$2,980(原價$4,380)。Canada 150復古鞋以符合人體工學的內墊及橡膠鞋底包覆雙腳，帶來輕量的步伐及舒適的穿著體驗。
Salt & Pepper襪子限量排隊禮
每日前150名排隊憑券試穿CANADA 150復古鞋即贈Salt & Pepper襪子乙雙(售價$580)。領籤資格須年滿12歲以上，每日上午10:50發放號碼牌。
150公分大海狸玩偶合照抽CANADA150復古鞋
與150公分大海狸合照並公開上傳至個人Facebook或Instagram、標註#TravelWithRoots，就有機會抽中Canada 150 復古鞋款。
CANADA 150復古鞋試穿體驗即享沁涼冰淇淋
每日2:00-5:00PM只要完成CANADA 150復古鞋試穿體驗以及出示拍照區合照上傳畫面，即贈冰淇淋乙隻，送完為止。
Roots客服專線0800-00-1973 ∙Roots官方網站www.roots.com.tw
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IG官方帳號: @ rootstaiwan
(蘇松濤報導)
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