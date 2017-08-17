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Roots CANADA 150復古鞋快閃貨櫃-150公分大海狸Roots CANADA 150復古鞋-女款Roots CANADA 150復古鞋-男款.jpgRoots CANADA 150復古鞋快閃貨櫃-拍照區Roots CANADA 150復古鞋快閃貨櫃-Roots Gir展現親和魅力lRoots CANADA 150復古鞋快閃貨櫃 歡慶加拿大150周年，Roots除了推出CANADA 150復古鞋款外，更呼應品牌一貫悠閒自在的風格及喜愛戶外生活的精神，於8月17日起以#TravelWithRoots為主題於全台指定地點接續推出「CANADA 150復古鞋款快閃貨櫃屋」。首次利用穿透式玻璃改造快閃貨櫃屋，並以加拿大國旗紅色為主色調，在高樓百貨林立的街道上顯得特別亮眼吸睛，結合Canada 150復古鞋款舒適特性及經典百搭的加拿大風格，希望與消費者共度每段美好的旅行時光。貨櫃屋內的設計響應品牌愛護大自然的精神，使用天然質樸的素材裝潢，在貨櫃屋內中心擺放150公分高的大海狸玩偶，以及兩側CANADA150復古鞋款試穿體驗區，並將贈送每日前150名限量Salt & Pepper襪子排隊禮、與大海狸玩偶拍照打卡抽CANADA150 復古鞋款、試穿及拍照區上傳合照即贈夏日限量沁涼口味冰淇淋乙隻等豐富相關活動。為期4個月全台12場巡迴，首場郭彥均和Lara 梁心頤開場助陣首場Roots CANADA 150復古鞋款快閃貨櫃屋將在台北Sogo忠孝店1樓廣場現身，為期四天(8月17日~8月20日)的活動特別邀請郭彥均擔任開幕日的一日店長，並與消費者分享他的Roots穿搭技巧。另外，於新光三越信義A11場次8月26日下午2點，將邀請Lara 梁心頤現場演唱三首新歌與經典歌曲與歌迷同歡！其中包含了Lara在8/18號即將啟動的募資計畫主題曲「陽光」，歌曲及MV也將會在9月1日上線！CANADA 150復古鞋 VIP會員獨享首購優惠$2980配合全台CANADA 150復古鞋款快閃貨櫃屋，於各場次快閃貨櫃屋活動期間VIP會員獨家享有首購優惠價$2,980(原價$4,380)。Canada 150復古鞋以符合人體工學的內墊及橡膠鞋底包覆雙腳，帶來輕量的步伐及舒適的穿著體驗。Salt & Pepper襪子限量排隊禮每日前150名排隊憑券試穿CANADA 150復古鞋即贈Salt & Pepper襪子乙雙(售價$580)。領籤資格須年滿12歲以上，每日上午10:50發放號碼牌。150公分大海狸玩偶合照抽CANADA150復古鞋與150公分大海狸合照並公開上傳至個人Facebook或Instagram、標註#TravelWithRoots，就有機會抽中Canada 150 復古鞋款。CANADA 150復古鞋試穿體驗即享沁涼冰淇淋每日2:00-5:00PM只要完成CANADA 150復古鞋試穿體驗以及出示拍照區合照上傳畫面，即贈冰淇淋乙隻，送完為止。Roots客服專線0800-00-1973 ∙Roots官方網站www.roots.com.twRoots Taiwan Facebook粉絲專頁www.facebook.com/RootsTaiwanIG官方帳號: @ rootstaiwan(蘇松濤報導)