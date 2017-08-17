「大家i閱讀」系列講座 與作家一起品讀好書中央網路報 (2017-08-17 16:50)
第一場將於9月2日於新北市立圖書館舉行，由作家陳夏民主講，他拜訪了臺灣各地的家庭主婦，將分享媽媽們動人的生命故事。第二場10月14日於臺中市國立自然科學博物館舉行，邀請科普作家張東君主講，將與學子一起探索趣味的動物世界。文字魔法師林世仁，是臺灣當代最優秀的童話作家之一，將與讀者分享文字的想像與創意，於10月28日在臺東縣政府文化處演講。
活動第四場將於11月18日於高雄市大東藝術圖書館舉行，由作家索非亞主講，她說精靈鬼怪不可怕，邀請您一起來了解鬼怪的世界。臺灣文史作家曹銘宗，12月7日將與閱讀風氣興盛的明德高中合作，展開一場精采的臺灣美食文化考察之旅。
本次活動由新北市立圖書館、國立自然科學博物館、臺東縣政府文化處、高雄市大東藝術圖書館、新北市立明德高中協辦，現場將展示文化部「第39次中小學生優良課外讀物推介評選活動」獲選書籍，供民眾參閱。講座皆為免費入場，座位有限，請先至活動網站報名（網址 https://reading.udn.com/act/20170808/）。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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