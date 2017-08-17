祖父母回憶動起來! 『祖孫玩創趣．全台創意影片』投票就抽永齡農場好食物！中央網路報 (2017-08-17 16:56)
凡於活動期間：即日起至2017年8月25日止，前往活動網站票選您心目中最有代表性的祖父母節動畫影片，並分享至您的臉書頁面，就有機會抽中永齡農場天然好食物蝦餅&米餅/共4包（市價$500，共50名），口味有全家大小通吃的米中極品紫珍珠紫米米餅、瀰漫著米香甘甜的糙米米餅、鮮香酥脆的蝦餅、以及最推薦祖父母的營養聖品紅藜米餅，邀請您身邊的大小朋友一起讓祖父母的回憶動起來！
永齡教育基金會執行長 劉宥彤表示：「永齡教育基金會與鴻海教育基金會於2016年起贊助『共玩創作』平板電腦，並攜手走入全台地方小學與社區舉辦實作工作坊，藉由捏黏土和剪紙，並透過動畫教學的啟發與引導，真正激發孩子的藝術美感、科技運用與創造力，賦予孩子帶得走的未來力。今年我們更期望透過『祖孫玩創趣．全台創意影片』活動，帶領孩子們運用動畫製作，講述祖父母的老照片故事，不僅促進祖孫情誼，更藉此達到家庭跨世代共學！」
共玩創作有限公司總監 吳彥杰也表示：「在科技進步下，孩子已經可以透過友善的軟體跟簡便的平板，拍攝出具備觀賞價值的動畫。這個趨勢讓我們相信：每個孩子能從動手中培養藝術跟科技運用能力，用與眾不同的方式與世界溝通，從而建立自信！」
不只為了參賽 是找回孩子的『幸福停格動畫人生』
雲林縣六合國小 林志郎校長表示，將『停格動畫』技術引進教育現場，不僅激發了學童的創造力，活絡了僵化的資訊課程，更讓學生開始從生活找尋故事，將祖父母的老照片做為剪紙創作的素材，並用動畫呈現。另外，孩子們更透過學習如何使用手機 APP的過程，增進與師長的互動，涵養出學生的群性與溝通協調力。林校長說，這就是所謂教育的價值，讓孩子逐漸培養自信、認同自己的能力，打造屬於他們的精彩「幸福停格，動畫人生」！
師長與志工共襄盛舉 陪伴孩子們用小小雙手打造『停格動畫』
台東東海國小 高偉堯老師表示，從簡單的動作分解開始，變化自己擺放的圖檔姿勢，到打造成一段小影片，看見孩子們，將他們天馬行空的想法，融合在祖父母的老照片故事中，並運用剪紙動畫呈現，這讓我感到在他們的身上我們看見沒有所謂的不可能！這次的祖父母節影片徵選活動，除了讓孩子們對表達出對祖父母的感恩，更感動的是，激發孩子們用自己的小小雙手做出屬於他們的『停格動畫』。
台北家長協會 黃怡音也分享：「透過參與這次的活動，並經由共玩創作的教導，人人皆可自己完成製作屬於自己的『停格動畫』影片。同時更藉由這次的機會，讓我協助女兒用她奶奶的老照片故事做為題材，來完成一部小短片，我很感動這個活動讓孩子們看見長輩們難能可貴的流離歲月青春，再一同用剪紙動畫呈現，真是太有意義！」
高雄市樂群國小陳政堯的奶奶吳彩鳳更感動地訴說：「年紀一大把的我，從沒想過可以完成一部動畫影片，最開心的是跟我兒子和孫子一同完成！看到老少學員埋頭努力剪紙並著色，且一同熱烈地討論，那種感動真是無法言喻。當然，最讓我感謝的是，這次的活動也無形之中增進我與孫子的情誼！」
號召大眾投票集氣 激發更多孩子的創造力
『祖孫玩創趣．全台創意影片活動』現正號召大眾投票集氣，期待給予孩子們更多的鼓勵和支持！更多活動投票相關資訊，可洽活動網站查詢：
『祖孫玩創趣．全台創意影片活動』網站：http://video.yonglin.org.tw/
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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