【中央網路報】

『祖孫玩創趣．全台創意影片』投票集氣!奶奶與孫女一同進行動畫人偶連續動作編排祖孫一同進行剪紙人偶上色爺爺學習動畫製作過程-藍幕背景合成 隨著父親節在八月全台歡慶，有一個也在八月的節日你不能不知道！每年八月的第四個星期天，是教育部推動的祖父母節。今年由教育部擔任指導單位，永齡教育基金會與鴻海教育基金會主辦，攜手共玩創作，在全台灣共舉辦十餘場跨世代動畫巡迴工作坊，且募集來自11個縣市的27部創意動畫影片，打造『祖孫玩創趣．全台創意影片』，透過剪紙動畫創作講述祖父母的老照片故事，藉此讓孩子們認識了新科技媒體，達到家庭跨世代共學！凡於活動期間：即日起至2017年8月25日止，前往活動網站票選您心目中最有代表性的祖父母節動畫影片，並分享至您的臉書頁面，就有機會抽中永齡農場天然好食物蝦餅&米餅/共4包（市價$500，共50名），口味有全家大小通吃的米中極品紫珍珠紫米米餅、瀰漫著米香甘甜的糙米米餅、鮮香酥脆的蝦餅、以及最推薦祖父母的營養聖品紅藜米餅，邀請您身邊的大小朋友一起讓祖父母的回憶動起來！永齡教育基金會執行長 劉宥彤表示：「永齡教育基金會與鴻海教育基金會於2016年起贊助『共玩創作』平板電腦，並攜手走入全台地方小學與社區舉辦實作工作坊，藉由捏黏土和剪紙，並透過動畫教學的啟發與引導，真正激發孩子的藝術美感、科技運用與創造力，賦予孩子帶得走的未來力。今年我們更期望透過『祖孫玩創趣．全台創意影片』活動，帶領孩子們運用動畫製作，講述祖父母的老照片故事，不僅促進祖孫情誼，更藉此達到家庭跨世代共學！」共玩創作有限公司總監 吳彥杰也表示：「在科技進步下，孩子已經可以透過友善的軟體跟簡便的平板，拍攝出具備觀賞價值的動畫。這個趨勢讓我們相信：每個孩子能從動手中培養藝術跟科技運用能力，用與眾不同的方式與世界溝通，從而建立自信！」不只為了參賽 是找回孩子的『幸福停格動畫人生』雲林縣六合國小 林志郎校長表示，將『停格動畫』技術引進教育現場，不僅激發了學童的創造力，活絡了僵化的資訊課程，更讓學生開始從生活找尋故事，將祖父母的老照片做為剪紙創作的素材，並用動畫呈現。另外，孩子們更透過學習如何使用手機 APP的過程，增進與師長的互動，涵養出學生的群性與溝通協調力。林校長說，這就是所謂教育的價值，讓孩子逐漸培養自信、認同自己的能力，打造屬於他們的精彩「幸福停格，動畫人生」！師長與志工共襄盛舉 陪伴孩子們用小小雙手打造『停格動畫』台東東海國小 高偉堯老師表示，從簡單的動作分解開始，變化自己擺放的圖檔姿勢，到打造成一段小影片，看見孩子們，將他們天馬行空的想法，融合在祖父母的老照片故事中，並運用剪紙動畫呈現，這讓我感到在他們的身上我們看見沒有所謂的不可能！這次的祖父母節影片徵選活動，除了讓孩子們對表達出對祖父母的感恩，更感動的是，激發孩子們用自己的小小雙手做出屬於他們的『停格動畫』。台北家長協會 黃怡音也分享：「透過參與這次的活動，並經由共玩創作的教導，人人皆可自己完成製作屬於自己的『停格動畫』影片。同時更藉由這次的機會，讓我協助女兒用她奶奶的老照片故事做為題材，來完成一部小短片，我很感動這個活動讓孩子們看見長輩們難能可貴的流離歲月青春，再一同用剪紙動畫呈現，真是太有意義！」高雄市樂群國小陳政堯的奶奶吳彩鳳更感動地訴說：「年紀一大把的我，從沒想過可以完成一部動畫影片，最開心的是跟我兒子和孫子一同完成！看到老少學員埋頭努力剪紙並著色，且一同熱烈地討論，那種感動真是無法言喻。當然，最讓我感謝的是，這次的活動也無形之中增進我與孫子的情誼！」號召大眾投票集氣 激發更多孩子的創造力『祖孫玩創趣．全台創意影片活動』現正號召大眾投票集氣，期待給予孩子們更多的鼓勵和支持！更多活動投票相關資訊，可洽活動網站查詢：『祖孫玩創趣．全台創意影片活動』網站：http://video.yonglin.org.tw/(蘇松濤報導)